پخش زنده
امروز: -
۲۳ هزار یتیم و فرزند محسنین در آذربایجان غربی چشمانتظار حمایت خیران و نیکوکاران هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجانغربی از آغاز پویش «به عشق امام حسین (ع)» همزمان با ایام محرم خبر داد و گفت: ۲۳ هزار یتیم و فرزند محسنین تحت پوشش این نهاد در استان چشمانتظار حمایت خیران و نیکوکاران هستند. مهرداد محمدزاده با اشاره به اجرای پویش «به عشق امام حسین (ع)» در ماه محرم، اظهار کرد: در حال حاضر ۲۳ هزار یتیم و فرزند محسنین تحت پوشش کمیته امداد آذربایجانغربی نیازمند حمایت هستند و خیران میتوانند با پیوستن به این پویش، سرپرستی معنوی و حمایت از این فرزندان را برعهده بگیرند.
وی افزود: نیکوکاران برای ثبتنام در طرح اکرام ایتام و محسنین و پذیرش حمایت از فرزندان تحت پوشش، میتوانند عدد «۱» را به شماره ۳۰۰۰۳۳۳۳ پیامک کنند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجانغربی با اشاره به فرارسیدن ماه محرم و حاکم شدن فضای معنوی در جامعه، گفت: تمامی ظرفیتهای مردمی، مراکز نیکوکاری، مواکب و مؤسسات خیریه استان برای اجرای طرحهای «اطعام حسینی» و «احسان حسینی» بسیج شدهاند تا خدمات گستردهای به جامعه هدف ارائه شود.وی درباره اجرای طرح اطعام حسینی نیز تصریح کرد: برای اجرای این طرح، ۳۰۰ پایگاه ثابت در سطح استان پیشبینی شده است که در ۱۸۰ پایگاه، طبخ و توزیع غذای گرم انجام خواهد شد. برآوردها نشان میدهد در ایام اجرای طرح، حدود ۷۰۰ هزار پرس غذای گرم میان نیازمندان و اقشار هدف از طریق این پایگاهها توزیع شود.
محمدزاده در ادامه با اشاره به اجرای طرح «احسان حسینی» افزود: در حال حاضر ۲۶ هزار دانشآموز تحت پوشش کمیته امداد استان قرار دارند و مقرر شده است علاوه بر توزیع بستههای معیشتی، بستههای تحصیلی نیز به این دانشآموزان اهدا شود. ارزش هر یک از این بستهها ۶۰۰ هزار تومان برآورد شده است.وی درباره شیوههای مشارکت مردم در طرحهای اطعام و احسان حسینی نیز گفت: خیران و نیکوکاران میتوانند علاوه بر مراجعه حضوری به ۳۰۰ پایگاه ثابت، کمکهای خود را از طریق شماره کارت مجازی متمرکز کمیته امداد به شماره ۶۰۳۷۹۹۷۹۰۰۰۰۱۲۳۲، کد دستوری #۱۲* و همچنین سامانه این نهاد پرداخت کنند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان ابراز امیدواری کرد با مشارکت گسترده مردم و خیران در ماه محرم، زمینه حمایت از فرزندان نیازمند و تأمین بخشی از نیازهای معیشتی و تحصیلی مددجویان بیش از پیش فراهم شود.