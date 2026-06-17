معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید، به همراه رضایی مدیرکل بنیاد شهید تهران بزرگ با مادر شهیدان محمد و سعید طوقانی دیدار کرد.

دیدار معاون رئیس‌جمهور با مادر شهیدان طوقانی دیدار معاون رئیس‌جمهور با مادر شهیدان طوقانی دیدار معاون رئیس‌جمهور با مادر شهیدان طوقانی دیدار معاون رئیس‌جمهور با مادر شهیدان طوقانی دیدار معاون رئیس‌جمهور با مادر شهیدان طوقانی دیدار معاون رئیس‌جمهور با مادر شهیدان طوقانی دیدار معاون رئیس‌جمهور با مادر شهیدان طوقانی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ سید احمد موسوی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، به همراه رضایی مدیرکل بنیاد شهید تهران بزرگ در دیداری صمیمانه با مادر گرامی شهیدان محمد و سعید طوقانی دیدار کرد.

معاون رئیس‌جمهور در این دیدار، خانواده‌های شهدا را پرچمداران واقعی نظام و سرمایه‌های بی‌بدیل کشور خواند.

مادر گرانقدر شهیدان طوقانی نیز در این دیدار به بیان خاطراتی از سجایای اخلاقی، ایمان راسخ و سبک زندگی فرزندان شهید خود پرداخت.

گفتنی است، شهید سعید طوقانی از ورزشکاران باستانی‌کار نامی کشور که در نوجوانی بازوبند پهلوانی دریافت کرده بود، در عملیات بدر (سال ۱۳۶۵) به فیض شهادت نائل آمد و شهید «محمد طوقانی» نیز از دیگر فرزندان رشید این خانواده بود که در عملیات والفجر یک به درجه رفیع شهادت رسید. این خانواده همچنین دو یادگار جانباز نیز تقدیم انقلاب اسلامی کرده‌اند که نشان‌دهنده عمق فداکاری و ایثار این خاندان است.

در پایان این دیدار، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اهدای لوح سپاس، از مقام والای مادر این شهیدان قدردانی کرد و دستورات لازم را برای پیگیری و رفع دغدغه‌های این خانواده معظم صادر نمود.