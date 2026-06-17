به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیر حوزه علمیه خواهران هرمزگان در این نشست گفت: در این نشست ۱۲ استاد برجسته حوزوی و دانشگاهی، موضوعاتی با رویکرد، فلسفی الهیات ارائه دادند.

راضیه سلطان عباسی افزود: در مدت سه روز برگزاری این نشست با خانواده شهدا جزیره هرمز و شهرستان میناب دیدار شد.

وی گفت: این شهدا از تنگه هرمز پاسداری کردند و اکنون تنگه هرمز به یاد شهید تنگسیری به عنوان تنگه مقاومت شناخته می‌شود.

مدیر حوزه علمیه خواهران هرمزگان افزود: بانوان می‌توانند جریان ساز در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی باشند.

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عباسی با اشاره به اینکه اسلام بهترین نهاد خانواده را معرفی کرده است گفت: در خانواده‌ای که مادر محور تربیت است فرزندانی مجاهد و پرتلاش همراه با استقامت و شجاعت تربیت می‌شود که هیچ گاه هویت خود را از دست نمی‌دهند.

معاون پژوهش حوزه‌های علمیه خواهران سراسر کشور نیز در بازدید از حوزه علمیه خواهران بندرعباس گفت: ارتقاع حوزه علمیه خواهران نیاز به زمان دارد تا قوه‌ها را به فعلیت تبدیل کرده و شکوفا شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین حبیب الله بابایی افزود: وحدت حوزه و دانشگاه نیز برای ارتقاء علمی هر دو باید بیشتر شود.