تاکنون ۹ هزار و ۷۰۳ تُن گندم به ارزش ۴۸۰ میلیارد تومان از کشاورزان استان خریداری شده که ۲۰ درصد آن پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان جنوبی با اشاره به آغاز خرید تضمینی گندم در استان از ۲۲ اردیبهشت گفت: تا ۲۶ خرداد، ۹ هزار و ۷۰۳ تُن گندم از سوی ۱۶ مرکز خریداری شده است.

حسینی نسب افزود: از این مقدار گندم ۸ هزار و ۶۶۴ تُن از مباشر و هزار و ۳۹ تُن به صورت ملکی در قالب ۲ هزار و ۹ محموله از هزار و ۲۱۴ کشاورز خریداری شده است.

وی ارزش گندم خریداری شده از کشاورزان را ۴۸۰ میلیارد تومان اعلام کرد که ۹۳ میلیارد تومان معادل ۲۰ درصد آن پرداخت شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان جنوبی گفت: شهرستان بشرویه با ۲ هزار و ۶۵۴ تُن بیشترین خرید گندم را به خود اختصاص داده است.

حسینی نسب افزود: خرید تضمینی گندم در استان همچنان ادامه دارد.

امسال براساس نرخ مصوب ابلاغی، قیمت خرید هر کیلوگرم گندم بر اساس درجه‌ی پاکی گندم به طور متوسط حدود ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان و ۲۰ هزار تومان جایزه تحویل به مراکز خرید که جمعأ ۴۹ هزار ۵۰۰ تومان است تعیین شده است.