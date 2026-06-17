در یکصد و هشتمین شب از اجتماعات مردمی دفاع از ایران اسلامی، مردم انقلابی خوزستان لبیک یا حسین را طنین انداز کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مردم همیشه در صحنه خوزستان در یکصد و هشتمین شب از اجتماعات مردمی و همزمان با دومین شب از ماه محرم با حضور گسترده در میادین و خیابان‌های مناطق شهری و روستایی استان آمادگی خود را در دفاع از ایران اسلامی اعلام کردند.

مردم انقلابی خوزستان با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و تصاویر امامین انقلاب حضرت امام خمینی (ره)، شهید حضرت امام خامنه‌ای (ره) و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، بیعت مجدد خود را با رهبر معظم انقلاب اعلام کردند.