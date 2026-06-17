به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ مهدی امینی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام حسین (ع) ورامین در جلسه هماهنگی ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر امام شهید، با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم، اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی حضور گسترده مردم از سراسر کشور، شهرستان ورامین باید از هم‌اکنون ظرفیت‌های خود را برای خدمت‌رسانی و میزبانی آماده کند.

وی با بیان اینکه ورامین به‌عنوان دیار ۱۵ خرداد و شهرستانی انقلابی و ولایی همواره در صحنه‌های مهم ملی حضور پررنگ داشته است، افزود: مردم این منطقه همچون گذشته در مراسم‌های پیش‌رو نیز حضوری باشکوه خواهند داشت و باید زیرساخت‌های لازم برای پذیرایی از زائران فراهم شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج ورامین تصریح کرد: با توجه به پیش‌بینی حضور میلیون‌ها نفر در مراسم وداع و تشییع، کمیته‌های مختلف از جمله اسکان، پذیرایی، حمل‌ونقل، تبلیغات و اطلاع‌رسانی و امنیت باید با هماهنگی کامل تشکیل و فعال شوند.

امینی با تأکید بر اهمیت شناسایی ظرفیت‌های شهرستان برای اسکان زائران گفت: مساجد، حسینیه‌ها، مدارس، سالن‌های ورزشی، سوله‌های بحران و سایر اماکنی که قابلیت میزبانی دارند باید شناسایی و ساماندهی شوند تا در زمان حضور میهمانان با کمترین مشکل مواجه باشیم.

وی ادامه داد: موضوع پذیرایی از زائران نیز نیازمند استفاده از ظرفیت مواکب، هیئت‌های مذهبی، خیرین و مجموعه‌های مردمی است و ورامین با توجه به ظرفیت‌های خوبی که دارد می‌تواند نقش مؤثری در این بخش ایفا کند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج ورامین با اشاره به ضرورت پیش‌بینی ناوگان حمل‌ونقل برای اعزام مردم شهرستان به مراسم‌های وداع و تشییع خاطرنشان کرد: باید از هم‌اکنون ظرفیت‌های حمل‌ونقل شهرستان و امکانات موجود بررسی و برنامه‌ریزی لازم برای تسهیل حضور مردم انجام شود.

وی همچنین بر اهمیت موضوع امنیت مراسم تأکید کرد و گفت: با توجه به حساسیت این رویداد، تأمین امنیت زائران و مدیریت مبادی ورودی و خروجی نیازمند هماهنگی همه دستگاه‌های مسئول است و اقدامات لازم در این زمینه باید با جدیت دنبال شود.

امینی در پایان خاطرنشان کرد: مواکب و ظرفیت‌های مردمی ورامین علاوه بر خدمت‌رسانی در شهرستان، می‌توانند در تهران و مشهد نیز در خدمت زائران باشند و مجموعه‌های مختلف باید با هم‌افزایی و کار جهادی، زمینه برگزاری باشکوه این مراسم را فراهم کنند.