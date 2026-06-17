پخش زنده
امروز: -
مدیر کل کتابخانههای عمومی فارس از برگزاری ۲ هزار و ۳۰۰ رویداد فرهنگی در تابستان امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر کل کتابخانههای عمومی فارس گفت: اولویت اصلی برنامهها، تسهیل دسترسی اقشار آسیبپذیر و مناطق محروم از طریق اعزام کتابخانههای سیار و اجرای رویدادهای میدانی در روستاهای بدون کتابخانه است.
فیروزی با اشاره به فعال بودن پنج واحد کتابخانه سیار در سراسر استان که به بیش از ۵۰ نقطه روستایی خدماترسانی میکنند، از طرحهایی نظیر «یک روز با کتاب» ویژه مناطق فاقد کتابخانه و «اردوهای کتابخوانی عشایر» در سیاهچادرهای ییلاقی خبر داد.
وی همچنین از شناسایی ۲۳ شهر بدون کتابخانه در استان خبر داد و اعلام کرد : عملیات ساخت در ۷ شهر آغاز شده است.
به گفته فیروزی، در چهار سال گذشته سرانه فضای کتابخانهای شیراز ۵۰ درصد و زیرساختهای کتابخانهای استان ۱۲ درصد رشد داشته و یک کتابخانه جدید با زیربنای هزار و ۸۰۰ متر مربع در منطقه ۱۱ شهرداری شیراز در آستانه بهرهبرداری قرار دارد.