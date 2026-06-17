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ساعت فعالیت کتابخانه ملی ایران با هدف تسهیل دسترسی اعضا و مراجعان به خدمات کتابخانهای افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، بر این اساس، ساعت کار کتابخانه ملی ایران که پیش از این از ساعت ۸ صبح الی ۲۱ برقرار بود، از این پس از ساعت ۷ صبح آغاز میشود و تا ۲۱ ادامه خواهد داشت.
این تغییر با هدف افزایش امکان بهرهمندی اعضا، پژوهشگران و مراجعان از ظرفیتهای کتابخانه ملی ایران اجرا شده است.
بدیهی است هرگونه تغییر در ساعات فعالیت این مجموعه، از طریق وبسایت سازمان و پیامرسان «بله» به اطلاع پژوهشگران و اعضای گرامی خواهد رسید.