پخش زنده
امروز: -
همزمان با سفر معاون حقوقی، امور دولت، مجلس و استانهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به استان کردستان، طرحهای توسعه ارتباطات روستایی در شهرستانهای قروه و دهگلان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، همزمان با سفر محمد حاتمیزاده، معاون حقوقی، امور دولت، مجلس و استانهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به استان کردستان، آیین افتتاح طرحهای ارتباطی روستاهای شهرستانهای قروه و دهگلان با حضور مسئولان استانی و محلی برگزار شد.
در این مراسم ۱۰ روستای شهرستانهای قروه و دهگلان با اعتباری بالغ بر ۹۲ میلیارد تومان از محل طرح خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوری اطلاعات (USO) تحت پوشش تلفن همراه و اینترنت پرسرعت نسل چهارم قرار گرفتند.
توسعه ارتباطات روستایی در مسیر تحقق عدالت ارتباطی
آرام حیدری، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کردستان؛ با اشاره به اهمیت راهبردی توسعه شبکههای ارتباطی در مناطق محروم، گفت: «توسعه زیرساختهای ارتباطی در روستاهای استان، گامی مؤثر برای همسانسازی خدمات عمومی، توسعه کشاورزی هوشمند، آموزش مجازی و دسترسی عادلانه شهروندان به اطلاعات است.»
وی افزود: «در قالب این طرح، با ارتقای چهار سایت ارتباطی از نسل دوم به نسل چهارم و همچنین احداث چهار سایت جدید، روستاهای حسنآباد، سعیدآباد، مبارکآباد کلهرش و بهمنآباد در شهرستان دهگلان و روستاهای گنداب سفلی، بهارلو، قصلان، خریله، مجین و دوسر در شهرستان قروه به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند.»
تأکید بر تداوم توسعه زیرساختهای ارتباطی
در ادامه این مراسم، رسول شیخیزاده، نماینده مردم شهرستانهای قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی؛ با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساختهای ارتباطی در مناطق روستایی، از اقدامات انجامشده در حوزه ارتباطات این منطقه قدردانی کرد و خواستار تسریع در اجرای طرحهای ارتباطی برای سایر روستاهای فاقد پوشش مناسب در شهرستانهای قروه و دهگلان شد.
اینترنت پرسرعت؛ حق همه شهروندان
محمد حاتمیزاده، معاون حقوقی، امور دولت، مجلس و استانهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ نیز با قدردانی از پیگیریهای نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: «دسترسی به اینترنت پرسرعت حق مسلم هر شهروند ایرانی است.»
وی اظهار کرد: «دولت چهاردهم تلاش دارد با تداوم سرمایهگذاری در زیرساختهای دیجیتال، زمینه دسترسی پایدار و باکیفیت به خدمات ارتباطی را در تمامی نقاط کشور، بهویژه مناطق روستایی و کمبرخوردار، فراهم کند.»