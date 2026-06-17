همزمان با فرارسیدن ماه محرم، آیین حرکت نمادین قافله عزای امام حسین (ع) با حضور جمعی از عاشقان اهل بیت (ع)، تعزیه‌خوانان، مداحان و دمامه‌زنان در شهرستان بافق برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این آیین که هر ساله به همت هیئت علقمه بافق برگزار می‌شود، نمادی از استقبال مردم این شهرستان از ماه عزای سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است.

در این مراسم، کاروان عزای حسینی با عبور از خیابان‌های شهر، پیام حزن و اندوه ماه محرم و فرهنگ ایثار، آزادگی و ظلم‌ستیزی نهضت عاشورا را به نمایش گذاشت.

نوای دمامه‌ها، مرثیه‌سرایی مداحان و اجرای تعزیه، حال و هوای ویژه‌ای به شهر بخشید و ارادتمندان اهل بیت (ع) با حضور در این آیین، آغاز ماه محرم را گرامی داشتند.