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همزمان با فرارسیدن ماه محرم، آیین حرکت نمادین قافله عزای امام حسین (ع) با حضور جمعی از عاشقان اهل بیت (ع)، تعزیهخوانان، مداحان و دمامهزنان در شهرستان بافق برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این آیین که هر ساله به همت هیئت علقمه بافق برگزار میشود، نمادی از استقبال مردم این شهرستان از ماه عزای سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است.
در این مراسم، کاروان عزای حسینی با عبور از خیابانهای شهر، پیام حزن و اندوه ماه محرم و فرهنگ ایثار، آزادگی و ظلمستیزی نهضت عاشورا را به نمایش گذاشت.
نوای دمامهها، مرثیهسرایی مداحان و اجرای تعزیه، حال و هوای ویژهای به شهر بخشید و ارادتمندان اهل بیت (ع) با حضور در این آیین، آغاز ماه محرم را گرامی داشتند.