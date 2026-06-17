استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به ضرورت تسریع در مدرسه‌سازی گفت: بانک اطلاعاتی مناطق ۲۵گانه آموزش و پرورش استان در زمینه کمبود فضا به‌صورت مکتوب و تصویری تهیه و برای جلب مشارکت هدفمند در اختیار خیرین قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رحمانی در نشست توسعه عدالت و فضاهای آموزشی استان که به صورت وبیناری با حضور فرمانداران آذربایجان غربی و مسوولان استانی برگزار شد، بر ضرورت تحول در نحوه تعامل با خیرین مدرسه‌ساز تأکید کرد و افزود: برای جلب مشارکت واقعی و هدفمند، باید اطلاعات دقیق و مصوری از وضعیت مدارس مناطق ۲۵گانه استان احصا شود تا خیرین با آگاهی کامل از اولویت‌های نیاز منطقه، برای سرمایه‌گذاری در این حوزه اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه مسیرهای اداری و اجرایی برای خیرین باید روان‌سازی شود، اضافه کرد: توسعه فضاهای آموزشی تنها با تکیه بر اعتبارات دولتی ممکن نیست، بنابراین استفاده از ظرفیت خیرین استانی، ملی و برون‌مرزی، همچنین بهره‌گیری از توان مالی بانک‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی به‌عنوان بازوان دولت، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

استاندار آذربایجان‌غربی با بیان اینکه روند کنونی مدرسه‌سازی پاسخگوی نیازهای آتی استان نیست، اظهار کرد: برای جبران کمبودها و رسیدن به وضعیت مطلوب باید شتاب بیشتری به فرآیندها داده شود، چرا که با رویکردهای عادی نمی‌توان شکاف موجود در زیرساخت‌های آموزشی را پر کرد.

رحمانی همچنین با تأکید بر اهمیت عدالت در توزیع فضای آموزشی، جمع‌آوری مدارس کانکسی را از اولویت‌های کاری استان خواند و گفت: مدارس کانکسی، به‌ویژه آن‌هایی که به عنوان ضمیمه در حیاط مدارس اصلی قرار دارند، فضای فیزیکی مورد نیاز دانش‌آموزان را محدود کرده‌اند و باید به‌سرعت با ساختمان‌های استاندارد جایگزین شوند.

وی خاطرنشان کرد: تأمین زمین مناسب یکی از چالش‌های اساسی در توسعه فضاهای آموزشی است که دستگاه‌های متولی باید با نگاهی تسهیل‌گرانه نسبت به حل این مشکل اقدام کنند تا دغدغه‌ای برای خیرین در مسیر ساخت مدرسه باقی نماند.