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آیین وداع با پیکر زندهیاد بهروز رضوی، صبح امروز با حضور رئیس سازمان صداوسیما، مدیران و جمعی از هنرمندان در مسجد بلال برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس رسانه ملی در این مراسم ضمن ادای احترام به جایگاه این هنرمند فقید، فقدان پیشکسوتان را از دست دادن بخشی از حافظه تاریخی رسانه ملی دانست و گفت: صدای استاد رضوی اگرچه به یادگار میماند، اما فراتر از آن، صدای حقیقت است که همواره جاودانه خواهد بود. یاد و نام این استاد گرانقدر برای همیشه نزد ما محترم و گرامی است.
پیمان جبلی در این آیین افزود: درگذشت این صدای ماندگار و استاد فرهیخته در شب نخست ماه محرم و ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) تقارنی معنادار بود. امید آن دارم که روح ایشان در این ایام عزیز، به قافلهسالار دشت کربلا ملحق شده و در جوار رحمت آن حضرت آرام گیرد.
وی با اشاره به جایگاه زندهیاد رضوی به عنوان میراثدار شایسته رادیو، افزود: در سالهای اخیر، ما داغدار چهرههای برجستهای بودهایم که هر یک به تنهایی تاریخچه و هویت رسانه ملی را شکل میدادند. این استادان بزرگ با خلاقیت و تلاشهایشان در دهههای گذشته، خاطراتی ماندگار و درسهایی ارزشمند از خود برای ما به یادگار گذاشتند که همواره در یادها خواهد ماند.
جبلی گفت: فقدان استاد رضوی و سایر پیشکسوتان، فراتر از دست دادن یک همکار یا استاد است. با رفتن این بزرگان، بخشی از حافظه تاریخی رسانه ملی را از دست دادهایم.
رئیس رسانه ملی با یادآوری چهرههای ماندگاری همچون حمید منوچهری، منوچهر والیزاده، ناصر طهماسب و مسعود اسکویی که در سالهای اخیر از میان ما رفتند، گفت: امروز هم فقدان استاد رضوی، قطعاً ضایعه بزرگ و جبرانناپذیری برای همه ما در سازمان صداوسیماست.
وی تأکید کرد: باید قدر پیشکسوتان حاضر در جمع خودمان را بیشتر بدانیم، کسانی که همچنان از نعمت وجودشان در رسانه ملی بهرهمند هستیم و باید آنها را بر چشم و سر خودمان جای بدهیم؛ از تجربه، دانش، اطلاعات و تخصصشان بیش از پیش بهرهمند شویم تا از دست دادن این بزرگان به معنای از دست دادن یک مکتب و مسیر و راه و روش و تجربه نباشد و این مسیر پرافتخار ادامه پیدا کند.
رئیس سازمان صداوسیما تأکید کرد: فعالیت در رسانه ملی تنها به صدا و تصویر محدود نمیشود، چرا که اگر مبنای کار ما صرفاً همین دو عنصر بود، هرگز شاهد خلق حماسههایی، چون مقاومت جانانه همکارانمان در حادثه حمله وحشیانه بمباران ساختمان شیشهای در سال گذشته نبودیم. صداوسیما در واقع بستری برای انتقال پیام است که با مؤلفههایی همچون عشق، باور، ایمان و شجاعت آمیخته شده است. نمونه بارز این ادعا، عملکرد همکاران ما در ساختمان شیشهای است که در سالگرد حمله به آن، شجاعت و پایداریشان در عرصه خبر، درسی ماندگار برای همه ماست.
جبلی ادامه داد: ما در رسانه ملی از ابزار صدا و تصویر به عنوان وسیلهای برای انتقال باورها، ایمان، فرهنگ، تمدن و عشق به میهن بهره میگیریم تا با حفظ این مسیر، به اهداف والای خود دست یابیم.
وی در خاتمه یادآور شد: صدای استاد رضوی اگرچه به یادگار میماند، اما فراتر از آن، صدای حقیقت است که همواره جاودانه خواهد بود. یاد و نام این استاد گرانقدر برای همیشه نزد ما محترم و گرامی است. ضمن عرض تسلیت به خانواده محترم ایشان و تمامی همکارانم در رادیو و سازمان صداوسیما، برای آن مرحوم علو درجات و همنشینی با اولیا و صالحان را از درگاه خداوند متعال خواستارم.