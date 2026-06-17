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نماینده اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت حمایت از بخش کشاورزی خوزستان گفت: تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران، حمایت از سیلوداران و تأمین اقلام اساسی مورد نیاز مواکب و هیئتهای مذهبی در ماه محرم از مهمترین مطالبات مطرحشده در دیدار با معاون وزیر جهاد کشاورزی بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدمحسن موسویزاده اظهار کرد: در دیدار با معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، مهمترین مسائل و مطالبات حوزه کشاورزی و ذخیرهسازی محصولات راهبردی استان خوزستان مورد بررسی قرار گرفت.
وی با اشاره به جایگاه راهبردی خوزستان در تولید گندم کشور افزود: تسریع در پرداخت مطالبات کشاورزان گندمکار یکی از مطالبات جدی استان است و باید منابع مالی مورد نیاز در کوتاهترین زمان ممکن تأمین شود تا تولیدکنندگان با مشکل مواجه نشوند.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سیلوداران نقش مهمی در زنجیره تأمین و ذخیرهسازی محصولات اساسی دارند، تصریح کرد: حمایت از فعالان این بخش و رفع موانع پیشروی آنها از مطالبات مطرحشده در این نشست بود.
موسویزاده با اشاره به مشکلات سیلوی حمیدیه ادامه داد: بهرهگیری از ظرفیت این مجموعه میتواند نقش مؤثری در نگهداری و ذخیرهسازی گندم و سایر محصولات اساسی داشته باشد، از این رو بر تسریع در رفع مشکلات آن تأکید شد.
وی با اشاره به فرارسیدن ماه محرم خاطرنشان کرد: تأمین اقلام اساسی مورد نیاز مواکب و هیأتهای مذهبی با قیمت مناسب، از دیگر درخواستهای مطرحشده در این دیدار بود تا خدماترسانی به عزاداران حسینی با سهولت بیشتری انجام شود.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی گفت: معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز در این دیدار بر پیگیری مطالبات و درخواستهای مطرحشده در چارچوب ظرفیتها و امکانات موجود تأکید کرد.