معاون فنی و عمرانی شرکت عمران، آب و خدمات کیش از اجرای طرح خط لوله تحت فشار فاضلاب و ایستگاه تقویتی فاز ۶ صنعتی و اتصال به تصفیه‌خانه شمال کیش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمدحسین عرب، گفت: طرح یکی مهمترين طرحهاي زيرساختي در روش مدیریت فاضلاب کیش است و با هدف جمع‌آوری، انتقال و تصفیه بهداشتی فاضلاب واحد‌های صنعتی در حال اجرا است.

او افزود: انتقال ایمن و بهداشتی فاضلاب تولیدی واحد‌های صنعتی و خدماتی فاز ۶ صنعتی به تصفیه‌خانه شمال كيش و جلوگیری از آلودگی محیط زیست و منابع آب زیرزمینی از مهمترين اهداف اجراي طرح در کیش است.

معاون فنی و عمرانی شرکت عمران، آب و خدمات کیش، تصریح کرد: طرح در دو بخش احداث ایستگاه تقويت كننده جريان فاضلاب و اجرای شبکه انتقال تحت فشار اجرا می‌شود و در بخش خط انتقال، حدود هزار و ششصد متر خط لوله تحت فشار با قطر ۱۶۰ میلی‌متر پیش‌بینی شده است.

محمدحسين عرب افزود: بیش از هزار متر از خط انتقال اجرا شده و تداوم روند اجرای آن براساس برنامه زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده است.

او افزود: با پیگیری‌های مستمر، طراحی ایستگاه تقويت كننده جريان فاضلاب و خط انتقال تا محل تصفیه‌خانه واقع در شمال كيش، عملیات اجرایی طرح در حال اجرا است.

عرب با تاكيد بر نقش مهم اجرای این طرح در توسعه زیرساخت‌های خدماتی كيش، خاطرنشان کرد: جمع‌آوری و انتقال فاضلاب واحد‌های صنعتی فاز ۶، جلوگیری از دفع غیرمجاز فاضلاب و آلودگی‌های زیست‌محیطی، افزایش ظرفیت شبکه فاضلاب و انتقال آن به تصفیه‌خانه شمال كيش از مهم‌ترین اهداف اجرای طرج است.

او افزود: حفاظت از محیط زیست کیش، مدیریت اصولی فاضلاب در محدوده صنعتی، افزایش بهره‌وری تصفیه‌خانه شمال و ایجاد زیرساخت مناسب برای توسعه صنعتی در فاز ۶ از مهم‌ترین دستاورد‌های اجرای این طرح است.

معاون فنی و عمرانی شرکت عمران، آب و خدمات کیش گفت: تکمیل و بهره‌برداری از این طرح گامی مؤثر در راستای توسعه پایدار زیرساخت‌های شهری، ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی و بهبود خدمات‌رسانی در جزیره کیش خواهد بود.