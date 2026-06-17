به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، شفیعی در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت سالروز تاسیس جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه هفت و نیم میلیون واحد دامی در استان وجود دارند که در ۳۹۸ واحد صنعتی و غیر صنعتی دامی نگهداری می‌شوند گفت: ۶۳ هزار تن گوشت قرمز و ۷۰۰ هزار تن شیر تولید شده در استان رتبه ۶ کشوری را به خود اختصاص داده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با بیان اینکه استان ما بیش از یک و نیم میلیون هکتار اراضی کشاورزی دارد افزود: ۱۳۰ هزار هکتار اراضی باغی و ۴۰۰ هکتار گلخانه در حال اجرا در سطح استان داریم.

شفیعی تصریح کرد: رویکرد ما اصلاح الگوی کشت و استفاده بهینه ازمنایع آبی وخاکی است و مدیریت مصرف بهینه آب از مهمترین اهداف سازمان است.

وی با اشاره به اینکه امسال بارندگی حدود ۳۰۰ میلیمتر بود که ۱۰۰ میلیمتر نسبت به سال گذشته افزایش داشت افزود: به لطف خدا سد‌های استان سرریز شده و امیدی تازه برای کشاورزان برای تداوم تولید است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان خاطر نشان کرد: در مجموع بیش از ۹۰۰ هزار هکتار سطح زیر کشت است که ۶۰۰هزار هکتار مربوط به گندم و جو است و مابقی سایر نباتات است و بیش از چهار میلیون تن محصولات باغی گلخانه ای پیش بینی تولید است.