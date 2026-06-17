رییس اتحادیه نانوایان ارومیه از ابلاغ نرخ‌های جدید نان در این شهر خبر داد و گفت: قیمت انواع نان در این شهرستان بر اساس مصوبه کارگروه آرد و نان استان بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته که از ۲۵ خردادماه در سامانه نانینو اعمال شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،جواد نجفیان با بیان اینکه این تصمیم در راستای متناسب‌سازی هزینه‌های تولید اتخاذ شده است، افزود: افزایش قیمت‌های اعمال شده با توجه به شاخص‌های تورمی، رشد دستمزد و حق بیمه کارگران، افزایش بهای مواد اولیه از جمله مخمرها و همچنین رشد هزینه‌های اجاره‌بها بوده و تمامی انواع نان یارانه‌ای و صنف و صنعت را شامل می‌شود.

وی با تشریح نرخ‌های جدید نان در ارومیه گفت: قیمت هر قرص لواش ماشینی یارانه‌ای با وزن ۸۰ گرم ۱۷ هزار ریال، لواش سنتی یارانه‌ای با همین وزن ۲۵ هزار ریال، سنگک سنتی یارانه‌ای با وزن ۳۵۰ گرم ۸۵ هزار ریال و سنگک ماشینی یارانه‌ای با وزن ۲۲۵ گرم ۳۵ هزار ریال تعیین شده است.

رییس اتحادیه نانوایان ارومیه افزود: قیمت هر قرص بربری سنتی یارانه‌ای با وزن چانه ۴۵۰ گرم ۶۷ هزار و ۵۰۰ ریال و بربری روغنی یارانه‌ای با همین وزن ۱۰۰ هزار ریال است. همچنین نرخ لواش ماشینی صنف و صنعت با وزن ۸۰ گرم ۵۶ هزار ریال و لواش سنتی صنف و صنعت ۷۳ هزار ریال اعلام شده است.

وی ادامه داد: قیمت سنگک سنتی صنف و صنعت با وزن ۳۵۰ گرم برای نوع ساده ۲۶۰ هزار ریال و برای نوع کنجدی ۳۰۵ هزار ریال تعیین شده است. همچنین سنگک ماشینی صنف و صنعت با وزن ۲۲۵ گرم در نوع ساده ۱۱۰ هزار ریال و در نوع کنجدی ۱۵۵ هزار ریال عرضه می‌شود.

نجفیان ادامه داد: بربری سنتی صنف و صنعت وزن چانه ۴۵۰ گرم ساده ۲۰۰ هزار ریال با کنجد ۲۴۵ هزار ریال، بربری روغنی صنف و صنعت وزن چانه ۴۵۰ گرم ساده ۳۵۰ هزار ریال با کنجد ۳۹۵ هزار ریال و لواش ماشینی یارانه ای باآردکامل وزن نان ۸۰ گرم ۲۲ هزار ریال قیمت‌گذاری شده است.