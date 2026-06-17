پخش زنده
امروز: -
رییس اداره جهاد کشاورزی اشنویه گفت: پیشبینی میشود امسال بین سه تا چهار هزار تن گیلاس از باغهای این شهرستان برداشت شود که این میزان حدود ۲۰ درصد کمتر از میانگین تولید سالهای گذشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، عبدالخالق جوانمردی اظهار کرد: به طور میانگین سالانه از هر هکتار باغ بارور گیلاس در این شهرستان هفت تا هشت تن محصول برداشت میشود اما امسال به دلیل بارندگی در زمان گلدهی، نوسانات دمایی شب و روز و افزایش رطوبت، میزان تولید به کمتر از چهار تن در هکتار کاهش یافته است.
وی افزود: اشنویه به دلیل برخورداری از شرایط اقلیمی و آبوهوایی مناسب، یکی از مناطق مستعد تولید گیلاس در کشور به شمار میرود و هماکنون سطح زیر کشت این محصول در شهرستان به یکهزار هکتار رسیده است که از این میزان، ۳۸۰ هکتار بارور و بقیه غیربارور است.
رییس اداره جهاد کشاورزی اشنویه با اشاره به ارقام مختلف گیلاس کشتشده در این شهرستان گفت: تکدانه مشهد، خوشهای، زرد دانشکده، سفید ارومیه و رقم بومی «خومالی» از مهمترین ارقام تولیدی منطقه هستند که رقم خومالی به دلیل طعم مطلوب و کیفیت بالا از استقبال بیشتری برخوردار است.
جوانمردی خاطرنشان کرد: برداشت گیلاس در اشنویه بیش از یک ماه ادامه دارد و تا اواخر تیرماه به طول میانجامد که در این مدت برای بیش از پنج هزار نفر-روز اشتغال مستقیم ایجاد میشود.
وی با بیان اینکه باغداران اشنویه از کمترین میزان سموم کشاورزی در تولید این محصول استفاده میکنند، افزود: کیفیت مطلوب، سابقه طولانی کشت و شرایط اقلیمی مناسب موجب شده است اشنویه به عنوان «پایتخت گیلاس ایران» شناخته شود.