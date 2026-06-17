به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، عبدالخالق جوانمردی اظهار کرد: به طور میانگین سالانه از هر هکتار باغ بارور گیلاس در این شهرستان هفت تا هشت تن محصول برداشت می‌شود اما امسال به دلیل بارندگی در زمان گل‌دهی، نوسانات دمایی شب و روز و افزایش رطوبت، میزان تولید به کمتر از چهار تن در هکتار کاهش یافته است.

وی افزود: اشنویه به دلیل برخورداری از شرایط اقلیمی و آب‌وهوایی مناسب، یکی از مناطق مستعد تولید گیلاس در کشور به شمار می‌رود و هم‌اکنون سطح زیر کشت این محصول در شهرستان به یک‌هزار هکتار رسیده است که از این میزان، ۳۸۰ هکتار بارور و بقیه غیربارور است.

رییس اداره جهاد کشاورزی اشنویه با اشاره به ارقام مختلف گیلاس کشت‌شده در این شهرستان گفت: تکدانه مشهد، خوشه‌ای، زرد دانشکده، سفید ارومیه و رقم بومی «خومالی» از مهم‌ترین ارقام تولیدی منطقه هستند که رقم خومالی به دلیل طعم مطلوب و کیفیت بالا از استقبال بیشتری برخوردار است.

جوانمردی خاطرنشان کرد: برداشت گیلاس در اشنویه بیش از یک ماه ادامه دارد و تا اواخر تیرماه به طول می‌انجامد که در این مدت برای بیش از پنج هزار نفر-روز اشتغال مستقیم ایجاد می‌شود.

وی با بیان اینکه باغداران اشنویه از کمترین میزان سموم کشاورزی در تولید این محصول استفاده می‌کنند، افزود: کیفیت مطلوب، سابقه طولانی کشت و شرایط اقلیمی مناسب موجب شده است اشنویه به عنوان «پایتخت گیلاس ایران» شناخته شود.