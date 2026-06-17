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استاندار یزد: بازرسی و گشتهای مشترک در حوزه بازار خصوصا کالاهای اساسی با شدت و قوت ادامه داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا بابایی در نشست کارگروه تنظیم بازار استان گفت: در هر جایگاهی که هستیم، رسالتمان اینست که برای حل مشکلات مردم تلاش کنیم.
وی افزود: در کنار برخورد با متخلفان حوزه بازار باید اصناف منصف نیز معرفی و تشویق شوند.
در این نشست، گزارش وضعیت تامین اقلام و کالاهای اساسی استان به ویژه اقلام مورد نیاز در ایام محرم ارائه شد.
از فردا نیز با تصویب کارگروه تنظیم بازار طرح نظارت بر نانواییهای استان آغاز خواهد شد
بانکهای استان نیز موظف شدند پرداخت تسهیلات لازم برای واحدهای تولید کننده اقلام اساسی و مواد غذایی را در اولویت خود قرار دهند.