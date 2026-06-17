شصت‌وسومین نشست شورای نظارت بر اسباب‌بازی با حضور مسئولان، تولیدکنندگان، طراحان و فعالان صنعت اسباب‌بازی در دفتر مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این نشست بر توسعه صادرات، تقویت طراحی بومی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی و عملیاتی شدن مصوبات و سیاست‌های حمایتی این حوزه تأکید شد.

نشست مشترک فعالان صنعت اسباب‌بازی کشور با حضور مسئولان، تولیدکنندگان، طراحان، اعضای انجمن‌های تخصصی و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد؛ نشستی که در آن طیف گسترده‌ای از موضوع‌ها از جمله طراحی و تولید، توسعه صادرات، استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی، چالش‌های واردات و گمرک، اجرای اسناد بالادستی و نقش شورا‌های سیاست‌گذاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این نشست، حاضران بر ضرورت هم‌افزایی میان دولت و بخش خصوصی، تقویت زنجیره طراحی تا تولید، بهره‌گیری از ظرفیت بازار‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین عملیاتی شدن مصوبات و سیاست‌های حمایتی تأکید کردند.

توسعه صادرات و دیپلماسی اقتصادی، مسیر رشد صنعت اسباب‌بازی است

حامد علامتی در شصت‌وسومین نشست شورای نظارت بر اسباب‌بازی با تأکید بر ضرورت توسعه بازار‌های صادراتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی، اظهار کرد: امروز امکان حضور در بازار‌های جدید، از جمله کشور‌های آفریقایی، برای تولیدکنندگان ایرانی فراهم شده و باید از این ظرفیت‌ها به شکل مؤثرتری بهره‌برداری شود.

وی افزود: در حال حاضر نیز برخی تولیدکنندگان با وجود دشواری‌ها و محدودیت‌های موجود، صادرات به کشور‌های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، عمان و از طریق این کشور به بازار‌های شرق آفریقا را دنبال می‌کنند که این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت بالای بخش خصوصی در توسعه بازار‌های صادراتی است.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با اشاره به شکل‌گیری برخی همکاری‌های تجاری در کشور‌های آفریقایی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از این ظرفیت‌ها به صورت خودجوش و با اتکا به توان بخش خصوصی ایجاد شده است، اما توسعه و گسترش آنها نیازمند حمایت و توجه بیشتر دستگاه‌های مسئول است.

علامتی تصریح کرد: صنعت اسباب‌بازی این ویژگی را دارد که بتواند با تکیه بر ظرفیت‌های بخش خصوصی مسیر رشد خود را طی کند و بخش خصوصی می‌تواند به‌عنوان موتور محرک این صنعت ایفای نقش کند. در عین حال، تسهیل‌گری و حمایت نهاد‌های دولتی برای توسعه صادرات و حضور مؤثر در بازار‌های جهانی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

وی با اشاره به شرایط جدید اقتصادی و فرصت‌های بین‌المللی تأکید کرد: فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان باید از فرصت‌های موجود برای توسعه بازار‌های صادراتی بهره ببرند و از ظرفیت‌های منطقه‌ای و جهانی به نحو مطلوب استفاده کنند.

علامتی با اشاره به ظرفیت کشور‌های منطقه از جمله روسیه، عمان، کشور‌های حوزه خلیج فارس، آفریقا و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت: بخشی از مسیر‌های تجاری جدید در سال‌های اخیر شکل گرفته و باید از این ظرفیت‌ها برای افزایش صادرات و توسعه روابط اقتصادی بهره گرفت.

وی همچنین بر نقش رسانه‌ها و خبرنگاران داخلی و خارجی در معرفی توانمندی‌های کشور تأکید کرد و افزود: استفاده از ظرفیت رسانه‌های بین‌المللی می‌تواند به معرفی بهتر محصولات ایرانی و گسترش بازار‌های صادراتی کمک کند.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پیشنهاد کرد در نشست‌های آینده از مسئولان ارشد اقتصادی، رئیس سازمان توسعه تجارت، نمایندگان مجلس و مدیران رسانه‌ای دعوت شود تا تصمیمات مرتبط با توسعه صادرات و تجارت خارجی با سرعت بیشتری به مرحله اجرا برسد.

علامتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجربه برخی صنایع اظهار کرد: رقابت‌پذیری پایدار تنها از مسیر توسعه صادرات و حضور در بازار‌های جهانی حاصل می‌شود و صرف باز یا بسته بودن بازار داخلی نمی‌تواند ضامن ارتقای کیفیت تولید باشد.

وی خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان زمانی ناگزیر به ارتقای کیفیت محصولات خود خواهند شد که در بازار‌های جهانی و بر اساس استاندارد‌های بین‌المللی به رقابت بپردازند و استاندارد‌های تولید خود را با معیار‌های جهانی تطبیق دهند.

پژوهش و طراحی؛ نقطه آغاز توسعه صنعت اسباب‌بازی

در ابتدای نشست، لیلا بابایی، مدیرکل سرگرمی‌های سازنده و بازی‌های رایانه‌ای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با اشاره به برگزاری جلسه‌های متعدد با تولیدکنندگان، طراحان و فعالان صنعت اسباب‌بازی، اظهار کرد که هدف اصلی این نشست‌ها آشنایی دقیق‌تر گروه‌های پژوهشی با مسائل، چالش‌ها و نیاز‌های صنعت اسباب‌بازی و سرگرمی کشور بوده است.

وی گفت: در جلسه‌های مشترک با تولیدکنندگان و طراحان، دیدگاه‌ها و نظر‌های متعددی مطرح شد و پژوهشگران از نزدیک در جریان مسائل، مشکلات و درد‌های حوزه اسباب‌بازی قرار گرفتند. به دلیل گستردگی موضوع‌ها، جلسه‌های تکمیلی نیز برای جمع‌آوری نکات و داده‌ها برگزار شد تا تصویری دقیق‌تر از وضعیت موجود به دست آید.

بابایی با اشاره به ناهماهنگی برخی آمار‌های رسمی منتشرشده از سوی دستگاه‌های مختلف افزود: یکی از مسائل جدی، نبود آمار‌های یکپارچه و همخوان است؛ از این‌رو طراحی پرسش‌های پژوهشی و تجمیع داده‌های معتبر در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل سرگرمی‌های سازنده و بازی‌های رایانه‌ای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، طراحی را یکی از حلقه‌های اساسی زنجیره تولید اسباب‌بازی دانست و گفت: جلسه‌هایی با خانه طراحان اسباب‌بازی و تولیدکنندگان برگزار شده تا پیوند میان طراحی و تولید تقویت شود و طراحی در جایگاه شایسته خود در زنجیره تولید قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی اظهار کرد: در رویداد‌های جهانی تنها محصولاتی امکان عرضه دارند که مبتنی بر طراحی داخلی باشند یا حقوق مالکیت فکری آنها رعایت شده باشد. از این رو توسعه طراحی بومی و توجه به حقوق کپی‌رایت از الزامات حضور در بازار‌های جهانی است.

بابایی افزود: یکی از سیاست‌های شورای نظارت بر اسباب‌بازی، افزایش سهم محصولات مبتنی بر طراحی داخلی و حمایت از تولیدات ایرانی است.

مدیرکل سرگرمی‌های سازنده و بازی‌های رایانه‌ای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری رویداد‌های استانی و یک رویداد تابستانی اسباب‌بازی خبر داد و تأکید کرد که برگزاری این برنامه‌ها منوط به فراهم بودن شرایط اجرایی، سیاسی و امنیتی خواهد بود.

رفع موانع تجارت نیازمند همکاری نزدیک دولت و بخش خصوصی است

علی علیپور، نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با تأکید بر نقش دولت در تسهیل تجارت خارجی و توسعه بازار‌های صادراتی اظهار کرد: سازوکار همکاری با کشور‌های مختلف باید بر اساس نیاز‌ها و مطالباتی شکل بگیرد که از سوی بخش خصوصی مطرح می‌شود تا مشکلات و موانع موجود به‌صورت هدفمند شناسایی و برطرف شود.

وی با اشاره به چالش‌های پیش روی فعالان اقتصادی افزود: مسائلی همچون امور گمرکی، ترانزیت، حمل‌ونقل و موانع اداری از جمله مشکلاتی است که تولیدکنندگان و صادرکنندگان با آن مواجه هستند و لازم است دستگاه‌های مرتبط برای رفع این موانع همکاری نزدیک‌تری داشته باشند.

علی‌پور تأکید کرد: وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط از جمله نهاد‌های اقتصادی و تجاری باید با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و مشترک، مسائل فعالان اقتصادی را بررسی و راهکار‌های اجرایی برای توسعه تجارت با کشور‌های هدف ارائه کنند.

وی با اشاره به ظرفیت بازار‌های منطقه‌ای گفت: کشور‌های همسایه و منطقه از مهم‌ترین مقاصد توسعه همکاری‌های اقتصادی به شمار می‌روند و بخش خصوصی می‌تواند با شناخت قوانین و مقررات این کشورها، از فرصت‌های موجود برای افزایش صادرات و سرمایه‌گذاری بهره‌مند شود.

این فعال حوزه اقتصادی افزود: تقویت روابط اقتصادی با کشور‌های پیرامونی و استفاده از ظرفیت همکاری‌های منطقه‌ای می‌تواند به افزایش سهم تجارت خارجی کشور و گسترش حضور بخش خصوصی در بازار‌های بین‌المللی منجر شود.

ارزآوری و نقش بخش خصوصی

محمدحسین حبیب‌نژاد، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیز در این نشست با اشاره به تجربه فعالان اقتصادی در حوزه صادرات گفت: در سال‌های اخیر بخش خصوصی به صورت خودجوش گام‌های مثبتی در حوزه صادرات برداشته، اما به دلیل ضعف در تجارت بین‌المللی و نبود تجربه کافی، بخشی از این فعالیت‌ها با مشکلاتی همراه بوده است.

وی تأکید کرد: همکاری میان دولت و بخش خصوصی در حوزه صادرات و ارزآوری می‌تواند به توسعه تولید و اشتغال کمک کند.

به گفته وی، ارز حاصل از صادرات می‌تواند بخشی از نیاز‌های تولیدکنندگان را تأمین کند و زمینه افزایش تولید و اشتغال را فراهم سازد.

حبیب‌نژاد همچنین بر ضرورت استفاده از تجربیات فعالان باسابقه بخش خصوصی در فرآیند سیاست‌گذاری تأکید کرد.

تجربه روسیه و ضرورت احیای نمایشگاه‌های دائمی

امیرمسعود استادحسین فعال اقتصاد فرهنگ و نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با اشاره به تجربه‌های گذشته در حوزه صادرات اسباب‌بازی گفت: در سال‌های گذشته کنسرسیوم‌های صادراتی در کشور‌هایی مانند روسیه و ترکیه شکل گرفت و فرصت‌های مناسبی برای معرفی محصولات ایرانی ایجاد شد.

وی افزود: در قالب این برنامه‌ها، نمایشگاه دائمی اسباب‌بازی ایرانی در روسیه راه‌اندازی شد و صد‌ها قلم کالا در آن معرفی گردید، اما به دلیل محدودیت‌های بخش خصوصی و نبود حمایت‌های پایدار، این تجربه به نتایج گسترده و ماندگار منجر نشد.

استادحسین پیشنهاد کرد با توجه به جایگاه روسیه به‌عنوان هاب صادراتی منطقه و دسترسی آن به بازار کشور‌های مختلف، احیای نمایشگاه دائمی اسباب‌بازی ایران در این کشور در دستور کار قرار گیرد.

وی همچنین بر ضرورت استانداردسازی محصولات برای ورود به بازار‌های جهانی تأکید کرد.

رقابت‌پذیری و حمایت از تولید داخلی

عبدالله اسفندیار، رئیس اتحادیه خرازان، با اشاره به تحولات اقتصادی و امکان گسترش تعاملات بین‌المللی گفت: تولیدکنندگان داخلی باید خود را برای رقابت در شرایط جدید آماده کنند.

وی افزود: در صورت گسترش روابط اقتصادی و کاهش محدودیت‌ها، رقابت در بازار افزایش خواهد یافت و تولیدکنندگان باید با ارتقای کیفیت و کاهش هزینه‌های تولید، قدرت رقابت خود را افزایش دهند.

اسفندیاری همچنین بر توجه به ملاحظات فرهنگی در حوزه واردات اسباب‌بازی و حمایت از تولید داخلی تأکید کرد.

معرفی جهانی توانمندی‌های صنعتی

فرهاد فلاح، معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی کشور اظهار کرد: صنایع داخلی از نظر منابع، تجهیزات و توان تولیدی از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردارند و باید بیش از گذشته در سطح بین‌المللی معرفی شوند.

وی افزود: معرفی محصولات ایرانی در بازار‌های خارجی، استفاده از ترجمه به زبان‌های مختلف و بهره‌گیری از اسپانسر‌های خارجی می‌تواند به دیده‌شدن توانمندی‌های کشور کمک کند.

فلاح این روند را اقدامی مثبت و ضروری برای توسعه صادرات دانست.

چالش اجرا و نظارت بر مصوبات

مسعود حسنلو نماینده سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به سابقه چندساله فعالیت در شورا‌های مرتبط با صنعت اسباب‌بازی اظهار کرد: شورا‌ها در شناسایی مسائل و تدوین اسناد عملکرد مناسبی داشته‌اند، اما در مرحله اجرا و نظارت با چالش‌های جدی مواجه هستند.

وی به موضوعاتی همچون تعرفه‌های واردات، مسائل گمرکی، اجرای مصوبات و نظارت بر بازار اشاره کرد و گفت: بسیاری از تصمیمات اتخاذشده در جلسات، در مرحله اجرا به نتیجه مطلوب نرسیده‌اند.

حسنلو تأکید کرد: آنچه در نهایت اهمیت دارد، تبدیل مصوبات به آیین‌نامه‌ها، تسهیل تولید، اصلاح زیرساخت‌ها و ایجاد تغییرات ملموس در بازار و زندگی مردم است.

وی همچنین بر ضرورت تقویت نظارت بر فرآیندها، صنعت، گمرک و مقابله با موانع موجود در مسیر تولید و واردات تأکید کرد.

توسعه جلسات و حضور تصمیم‌گیران

در پایان این نشست، حاضران بر ضرورت توسعه جلسه‌های تخصصی با حضور افراد اثرگذار، تصمیم‌گیران اقتصادی و مدیران دستگاه‌های اجرایی تأکید کردند.

همچنین مقرر شد پیشنهاد‌های فعالان این حوزه جمع‌آوری و در نشست‌های آینده مورد بررسی قرار گیرد تا زمینه اجرای عملی تصمیمات و استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی فراهم شود.

فعالان حاضر در این نشست معتقد بودند آینده صنعت اسباب‌بازی ایران در گرو هم‌افزایی میان دولت، بخش خصوصی، طراحان، تولیدکنندگان و نهاد‌های فرهنگی است و توسعه صادرات، استانداردسازی و بهره‌گیری از فرصت‌های جهانی می‌تواند مسیر رشد این صنعت را هموار کند.