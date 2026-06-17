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آیین افتتاحیه طرح ملی شهید عجمیان با هدف بهسازی و رنگآمیزی ۳ هزار و ۸۰۰ کلاس درس در ۲۳۱ مدرسه شهرستانهای استان تهران، صبح امروز با حضور وزیر آموزش و پرورش به صورت ارتباط تصویری با مشهد مقدس برگزار شد و این طرح با اعتبار ۱۲.۵ میلیارد تومانی اجرا میشود .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل آموزشوپرورش شهرستانهای استان تهران در آیین افتتاحیه طرح شهید عجمیان در مدرسه امام خمینی(ره) دولت آباد شهرستان ری از حمایتهای وزیر آموزشوپرورش در اجرای طرح شهید عجمیان تقدیر کرد و گفت: اعتبارات این طرح در سال جاری نسبت به سال گذشته دو برابر شده و به ۱۲.۵ میلیارد تومان رسیده است. بر اساس برنامهریزی انجام شده، در ۲۱ منطقه آموزشی، ۲۳۱ مدرسه و سه هزار و ۸۰۰ کلاس درس تحت پوشش عملیات بهسازی و رنگآمیزی قرار خواهند گرفت.
یوسف بهارلو با تأکید بر ضرورت آمادهسازی مدارس برای آغاز سال تحصیلی جدید گفت : در تلاش هستیم فضاهای آموزشی را شاداب و بانشاط آماده کنیم تا دانشآموزان در مهر با انگیزه، امید و روحیهای مضاعف در مدارس حضور یابند.
مدیرکل آموزشو پرورش شهرستانهای استان تهران با قدردانی از تلاشهای مجموعه نوسازی مدارس، گروههای جهادی و دستاندرکاران اجرای طرح شهید عجمیان گفت: این طرح در ظاهر یک اقدام عمرانی برای بهسازی و رنگآمیزی مدارس است، اما در حقیقت یک برنامه تربیتی و فرهنگی محسوب میشود که روحیه همکاری، مسئولیتپذیری، همدلی و کار جمعی را در میان دانشآموزان و گروههای جهادی تقویت میکند.
مدیرکل آموزشوپرورش شهرستانهای استان تهران همچنین یاد و خاطره ۲۳ دانشآموز و۷ معلم شهید در شهرستانهای استان تهران را گرامی داشت .