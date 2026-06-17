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آخرین بدرقه بهروز رضوی با حضور اهالی فرهنگ و رسانه

پیکر مرحوم بهروز رضوی، پیشکسوت رسانه و گویندگی، چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ با حضور پیمان جبلی رئیس صداوسیما ، خانواده، همکاران و جمعی از اهالی فرهنگ و رسانه از مقابل مسجد بلال سازمان صداوسیما تشییع شد.
عکاس :زهرا صباغی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ - ۱۳:۵۲
برچسب ها: بهروز رضوی ، گوینده ، تشییع پیکر
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