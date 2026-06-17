آخرین بدرقه بهروز رضوی با حضور اهالی فرهنگ و رسانه

پیکر مرحوم بهروز رضوی، پیشکسوت رسانه و گویندگی، چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ با حضور پیمان جبلی رئیس صداوسیما ، خانواده، همکاران و جمعی از اهالی فرهنگ و رسانه از مقابل مسجد بلال سازمان صداوسیما تشییع شد.

عکاس : زهرا صباغی