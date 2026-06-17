برخلاف تصور رایج، مصرف مکمل‌ کلسیم و ویتامین D، تأثیر معناداری در پیشگیری از شکستگی استخوان در بیشتر سالمندان ندارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نتایج یک پژوهش جدید کانادایی نشان می‌دهد مصرف مکمل‌های کلسیم و ویتامین D، برخلاف تصور رایج، تأثیر معناداری در پیشگیری از شکستگی استخوان و زمین خوردن در بیشتر سالمندان ندارد.

به نقل از ساینس‌دیلی، زمین خوردن یکی از مهم‌ترین تهدید‌های سلامت در دوران سالمندی به شمار می‌رود؛ به‌طوری‌که از هر سه فرد بالای ۶۵ سال، یک نفر در طول سال دچار زمین‌خوردگی می‌شود و بسیاری از این حوادث به شکستگی‌های جدی منجر می‌شوند.

محققان برای بررسی دقیق‌تر این موضوع، داده‌های ۶۹ کارآزمایی تصادفی کنترل‌شده شامل ۱۵۳ هزار و ۹۰۲ بزرگسال را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. در این مطالعات، تأثیر مصرف مکمل‌های کلسیم، ویتامین D و ترکیب این دو بر خطر شکستگی و زمین‌خوردن با دارونما مقایسه شد.

نتایج نشان داد مصرف این مکمل‌ها تنها کاهش بسیار ناچیزی در خطر شکستگی‌های کلی ایجاد می‌کند و در مواردی مانند شکستگی لگن یا پیشگیری از زمین خوردن، تأثیر معناداری مشاهده نشده است. این یافته‌ها بر پایه شواهدی با قطعیت متوسط تا بالا به دست آمده‌اند.

با این حال، پژوهشگران تأکید کردند که نتایج این بررسی لزوماً درباره افرادی که به بیماری‌های خاص استخوانی مبتلا هستند یا برای پوکی استخوان دارو دریافت می‌کنند، صدق نمی‌کند و این گروه‌ها باید همچنان تحت نظر پزشک، برنامه درمانی خود را دنبال کنند.

نتایج این مطالعه در مجله علمی The BMJ منتشر شده است.