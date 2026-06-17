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در بازرسی پلیس از واحدهای مستقر در شهرک صنعتی گرمسار ۲۵ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی گرمسار با اشرافیت اطلاعاتی و گشت زنیهای هدفمند موفق شدند محل ذخیره فرآوردههای نفتی قاچاق را شناسایی کنند.
سرهنگ مسعود تقدیسی افزود: پلیس با اجرای عملیات های مجزا ۲۵ هزار لیتر سوخت قاچاق به ارزش بالغ بر ۵۵ میلیارد ریال را در بازرسی از چند شرکت شهرک صنعتی و روستای حاجی آباد گرمسار کشف کرد.
به گفته وی، در این رابطه ۴ دستگاه نیسان و یک دستگاه بنز خاور توقیف و ۵ متهم دستگیر شدند.
متهمان برای طی کردن مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند.