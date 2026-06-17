پخش زنده
امروز: -
سرپرست فرمانداری شادگان با تاکید بر لزوم محافظت مستمر از آبزیان، گیاهان و دیگر جانداران در معرض نابودی و انقراض در تالاب بینالمللی شادگان، گفت: صید ماهی با شوکر برقی در این تالاب ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حبیب عفریمفرد اظهار کرد: صید ماهی به وسیله برق میتواند به زیستبوم تالاب شادگان آسیب جدی برساند و علاوه بر ماهی، بسیاری از گونههای دیگر نیز با این روش از بین میروند.
وی با اشاره به اینکه به هیچ عنوان مجوزی برای صید با برق صادر نمیشود، افزود: استفاده از الکتریسیته از روشهای ممنوع صید است و با متخلفانی که از این شیوه استفاده کنند، برخورد خواهد شد.
سرپرست فرمانداری شادگان گفت: افراد سودجو بهجای استفاده از تور و دیگر ابزارهای مجاز، برای سهولت در صید از شوکر برقی استفاده میکنند؛ این روش غیرقانونی، علاوه بر تلفات گسترده آبزیان، موجب از بین رفتن فرصتهای شغلی و کاهش درآمد صیادان قانونمند و محلی میشود.
عفریمفرد ادامه داد: در شرایطی که تالاب بینالمللی شادگان پس از سالها خشکسالی سیراب شده و زندگی دوبارهای در آن جریان یافته است، برخی افراد سودجو با باز کردن خروجیهای آب، اقدام به خشک کردن بخشهایی از تالاب میکنند تا بتوانند پرندگان کمیابی را که در آن زیست میکنند، صید کنند.
وی بیان کرد: حفظ تالاب شادگان بهعنوان یکی از مهمترین زیستبومهای آبی کشور، وظیفهای حاکمیتی و قانونی است و هرگونه اقدام در جهت تخریب منابع طبیعی، با برخورد قاطع و پیگیری قضایی مواجه خواهد شد.
سرپرست فرمانداری شادگان تصریح کرد: استفاده از الکتروشوکر نه تنها موجب تلف شدن ماهیان هدف میشود، بلکه تخم، لارو، سایر آبزیان و حتی موجودات ریز بستر تالاب را نیز از بین میبرد و در بلندمدت باعث کاهش شدید ذخایر آبزیان و آسیب به معیشت صیادان مجاز خواهد شد.
تالاب بینالمللی شادگان با بیش از ۵۰۰ هزار هکتار وسعت در جنوب خوزستان واقع شده و بزرگترین تالاب ثبتشده کشور در فهرست تالابهای بینالمللی است.
این تالاب از طریق خورهای متعدد به خلیجفارس متصل میشود و با دارا بودن آبهای شیرین، لبشور و شور، محیطی مناسب برای زیست انواع آبزیان، پرندگان، جوندگان و حیوانات اهلی و وحشی فراهم کرده است.
این تالاب در آغاز فصل پاییز، میزبان انواع پرندگان آبزی و کنارآبزی مهاجر از مناطق سردسیر سیبری، روسیه، آسیای میانه و مناطق داخلی ایران است.
تالاب شادگان به دلیل هوای معتدل در فصل زمستان، زیستگاه بیش از ۱۱۰ گونه گیاهی، ۱۷۴ گونه پرنده بومی و مهاجر (شامل گیلانشاه و اردک مرمری)، ۳۶ گونه پستاندار، سه گونه دوزیست و ۹ گونه خزنده است.
تالاب بینالمللی شادگان در ۱۰۵ کیلومتری جنوب اهواز قرار دارد و از شمال به شادگان، از جنوب به رودخانه بهمنشیر و از غرب به جاده دارخوین-آبادان و آبهای خورموسی محدود میشود.