به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، بر اساس اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب هرمزگان، آب مشترکان مجتمع تیاب شامل روستا‌های کلاهی، مازغ، تیاب، نخل ابراهیمی، دهو، بلبلی، دهستان حکمی، بازیاری، تل آبی، سرکم، کلیبی، کلو، سرریگان، حاجی آباد، سرباران، سبهتی، پازیارت و ماشهران از ساعت ۶ صبح ۵ شنبه ۲۸ خرداد به مدت ۲۴ ساعت قطع خواهد شد.

در این اطلاعیه با عذرخواهی ازمردم، علت این قطعی نوسازی خط انتقال مجتمع تیاب و وارد مدار شدن خط انتقال جدید ۸۰۰ میلیمتر اعلام شده است.

همچنین از مردم این مناطق خواسته شده است، در این مدت مصرف آب را مدیریت و از مخازن ذخیره آب استفاده کنند.

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