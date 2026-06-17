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رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با استاندار یزد پیرامون ارائه خدماترسانی شایسته به خانوادههای شاهد و ایثارگر دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ این دیدار با محوریت بررسی و پیگیری مسائل و مشکلات خانوادههای شهدا و ایثارگران استان یزد برگزار شد و در جریان این گفتوگو، موضوعات مختلفی مورد بررسی قرار گرفت.
سید احمد موسوی در این دیدار با قدردانی از عملکرد استاندار یزد، تلاشها و پیگیریهای مستمر وی در راستای رسیدگی به امور خانوادههای شهدا و ایثارگران استان را قابلتقدیر دانست.
در ادامه محمدرضا بابایی، استاندار یزد از اهتمام ویژه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران برای همکاری نزدیک با استانها بهخصوص استان یزد تشکر کرد.
استاندار یزد با تأکید بر تداوم همکاریهای مشترک، ابراز امیدواری کرد با همکاری و تعامل سازنده میان بنیاد شهید و امور ایثارگران و استان یزد، مشکلات باقیمانده خانوادههای شهدا و ایثارگران در این استان مرتفع شده تا خدمات شایستهتری به این قشر عزیز ارائه شود.