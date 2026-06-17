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سرمربی تیم ملی فوتبال انگلیس گفت: ما رویا میبینیم و حق رویاپردازی داریم، اما نمیخواهیم دچار توهم شویم و این با مسئولیت و تلاش همراه است.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، توماس توخل در نشست خبری پیش از دیدار برابر کرواسی، اظهار داشت: جام جهانی بزرگترین تورنمنت جهان است و بزرگترین بازیکنان در آن بازی میکنند. از اینکه فرصت مربیگری انگلیس و تجربه مربیگری در جام جهانی به من داده شد، سپاسگزارم. میخواهم از عهده این مسئولیت برآیم و تیم را آماده و بازیکنان را حمایت کنم.
وی افزود: ما رویا میبینیم و حق رویاپردازی داریم، اما نمیخواهیم دچار توهم شویم. این با مسئولیت و تلاش همراه است. ما میخواهیم تلاش کنیم و شایسته نتیجه باشیم. کرواسی یک خط دفاعی بسیار قوی و مستحکم سه نفره دارند و با متئو و لوکا مودریچ، آنها هنوز ضربان قلب تیم را در میانه میدان دارند.
سرمربی تیم ملی انگلیس عنوان کرد: بازیکنان کرواسی در تورنمنتهای مختلف تجربه و یک مربی بسیار باتجربه هم دارند. کرواسی تیم ملی قوی دارد. بازیکنان این تیم بسیار انعطافپذیر هستند و ما هم باید با هم هماهنگ باشیم و ابتکار عمل درستی به دست آوریم. برای پیروزی باید عملکرد پیچیدهای را در زمین اجرا کنیم.
وی ادامه داد:، چون این یک بازی دوستانه نیست، ما چیزهای زیادی را در این بازی امتحان نخواهیم کرد و به خودمان تکیه خواهیم کرد. در این بازی پرتنش، بهترینهای ما را آشکار خواهد کرد.