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بهجت فروغی مقدم در رثای رهبر شهید انقلاب، همزمان با ایام سوگواری شهادت اباعبدالله، شعری سروده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بهجت فروغی مقدم در رثای رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای رضوان الله علیه، همزمان با ایام سوگواری شهادت حضرت اباعبدالله الحسین علیهالسلام، شعری سروده است.
▪️این محرم داغ تو افزوده بر غمهای دیگر
این محرم فرق دارد با محرمهای دیگر
▪️این محرم در کنار پرچم سرخ حسینی
از غمت داریم روی دوش، پرچمهای دیگر
▪️گرچه سنگین است رنج دوریات بر سینه، اما
رفتنت یکباره از ما ساخت آدمهای دیگر
▪️پا به پای آسمان تا بیکران رفتی و رفتی
با خودت بردی دل ما را به عالمهای دیگر
▪️کوه صبریم و دلی لبریز زخم ای ماه پنهان
نوشدارویند بی روی تو مرهمهای دیگر
▪️صبر کن، صبر ای وطن! پایان خوب شاهنامه
داستان سر میدهی از رزم رستمهای دیگر!