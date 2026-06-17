با هدف احیای دیپلماسی ورزشی و تسهیل شرایط استفاده از ظرفیت رایزنی‌های فرهنگی ایران در برگزاری رویداد‌های معتبر ورزشی، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان با حضور در دفتر حجت‌الاسلام محمدمهدی ایمانی‌پور با رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در ابتدای این ملاقات، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به رسالت‌های برون مرزی این مجموعه طی سخنانی گفت: از ادوار گذشته تا به امروز مسئله تسهیل‌گری در راستای شنیدن بهتر صدای ایران و دیدن چهره واقعی هموطنان غیور و دانشی در اولویت‌ دستگاه دیپلماسی عمومی بوده و از هر فرصتی برای ایفای این رسالت سنگین بهره جسته است.

ایمانی‌پور ادامه داد: بر حسب همین تکلیف و در شرایطی که امروز نه تنها در ایران و نه فقط در سطح چهل و هشت تیم‌ شرکت‌کننده در آوردگاه مهم جام‌جهانی، بلکه در تمام دنیا تب فوتبال داغ است سعی ما بر آن است ضمن هم‌افزایی با نهادهای متولی‌ در داخل با انسجام زنجیره ایرانیان مهاجر یا حامیان روزافزون جمهوری اسلامی از هر ظرفیت‌ فراسرزمینی برای سربلندی ورزشکاران و دست‌اندرکاران فعال در رشته فوتبال استفاده حداکثری داشته باشیم.

وی اظهار کرد: البته تلاش‌ حاملان اقتدار فرهنگی تنها محدود به یک رشته ورزشی نیست و به فراخوار شرایط و زمان برپایی رقابت‌ها این اقدامات حمایتی از استقبال و بدرقه کاروان‌های ورزشی در کشورهای مختلف جهان گرفته تا همراه ساختن اینفلونسرهای پرمخاطب خارجی، برپایی دیدارهای حمایتی در روزهای اعزام و اجرای برنامه‌های تبلیغی در مسیر اهتزاز پرچم مقدس کشورمان در سکوهای معتبر ورزشی نمود داشته است.

ایمانی‌پور با اشاره به این که ورزش همواره یک پای دیپلماسی عمومی است، گفت: رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با سه دهه فعالیت در عرصه جهانی و با تکیه بر تجارب گرانسنگ خود در تبیین مسائل تمدنی، فرهنگی و ارزشی آن هم در سخت‌ترین شرایط تاریخی با عزمی جزم در شرایطی که طی یک‌سال گذشته تنها دو جنگ فاجعه‌بار و یک کودتا را در سایه اتحاد ملی از سر گذرانده تلاش داریم افزون بر حوزه علم و فرهنگ، در قبال اضلاع دیگر دیپلماسی عمومی مانند ورزش و جهانگردی نیز متولی برنامه‌های بدیع و اثرگذار باشیم.

وی افزود: کارهای مشترک با وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و فدراسیون‌ها در مواقعی صورت گرفته اما با عنایت به جایگاه ابزار توانمندی چون ورزش این سطح از همکاری‌ها را کافی نمی‌دانیم. امروز فواید ورزش در تضمین سلامت جسمانی و حتی روحی افراد محدود نشده و طبق سیاست‌پردازی و سرمایه‌گذاری‌های هنگفت می‌توان گفت که دیپلماسی ورزش به مثابه ابزار پیشبرد توسعه کشور و یک شتاب‌دهنده‌ای ارزان در گرداندن چرخه پیشرفت ملت‌ها شناخته می‌شود.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی ورزش نقشی حیاتی در تلاش‌ دولت‌ها، سمن‌ها و سازمان‌های بین‌المللی برای بهبود زندگی مردم سراسر دنیا ایفا می‌کند. متولیان امر با استفاده از ظرفیت برای مثال فوتبال می‌توانند ضمن فرصت‌سازی برای گروه‌های اجتماعی در حاشیه مانند پناهندگان و کودکان بدسرپرست و خیابانی، شرایط تحصیلی آن‌ها را به نوعی فراهم کرده و زمینه بازگشت آنها به جامعه را شتاب دهند.

وی ادامه داد: ورزش به مثابه ابزار قدرت نرم نیز همواره مورد بحث و پیگیری برخی کشورها بوده است تا یک کشور برای دستیابی به اهداف خود از طریق ایجاد جذابیت و نه اجبار اقدام نماید. امری که با سخت‌افزارهای سیاسی بعضا ممکن نیست یا هزینه‌های سنگین به همراه دارد. در شرایط فعلی ورزش پیوندی ناگسستنی با پرستیژ برخی از کشورها در سطح بین‌المللی دارد. ممکن است کشوری حائز هیچ معیار انحصاری برای طرح در سطح جهانی نباشد، تاریخ مردم یک کشور نوظهور ریشه در تمدن‌های چند هزار ساله نداشته باشد اما ذیل همین قدرت نرم بسیاری از کشورهای کوچک از بابت مساحت و جمعیت امروز سرآمد و نام‌آشنای رشته‌های ورزشی مختلف در دنیا هستند.

ایمانی‌پور افزود: از سوی دیگر، برخی کشورهای کهن در عرصه گیتی با استفاده بجا و مناسب از ابزاری نظیر ورزش میراث فرهنگی و اندیشه‌های انسانی خود را به بهانه میزبانی از رقابت‌های ورزشی در افتتاحیه، اختتامیه و در خلال برنامه‌ها به جهانیان عرضه می‌کنند. کاری که برای نمونه چین در المپیک سال ۲۰۰۸ کرد و از چنین راهبردی نهایت بهره‌برداری را داشت. تلاش قطر نیز برای میزبانی از جام‌جهانی قبل از همین گرایش‌ها نشات می‌گیرد.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به رویکرد دیگر دیپلماسی ورزشی پرداخت و اظهار کرد: در حال حاضر که گرایش‌ها بیشتر به سوی زمین فوتبال است به طور اختصاصی با مصادیق فراوانی که جامعه ایرانی از اتفاقات دارد باید گفت این رشته ورزشی با ظهور ستارگان پردغدغه‌ای چون رونالدو، یامال و دیگران به مثابه ابزار گفتگو و همگرایی در جوامع بشری و بعضا چندفرهنگی تبدیل شده است و صرف شادی یک سلبریتی ورزشی در پی قهرمانی در لیگ اسپانیا خبرساز نمی‌شود و پرچم‌گردانی ستاره بارسلونا بیش از هر نُمودی در قاب رسانه‌ها ثبت می‌شود تا بار دیگر ثابت کند ورزش برای ارزش‌های ورزش تنها اهمیت ندارد و در نگاه کلی می‌تواند به مثابه ابزار ارتقای روابط صلح‌آمیز در سطح بین‌المللی مبدل شود.

ایمانی‌پور با اشاره به برنامه‌های ویژه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برای بیست‌وسومین دوره از جام‌جهانی فوتبال گفت: افزون بر همکاری‌های مشترک با مسئولین فوتبالی در حوزه تولید محتوا نیز بازوی دیپلماسی عمومی در کشور با برپایی کمپین‌های متعدد مانند «تا پای جان برای ایران» یا «جام جنگ»، تولید بیش از ۱۶۰ پوستر مناسبتی، وایرال کردن ۳۰ ویدئوی فاخر ویدئویی، مقاله‌نویسی در مجلات معتبر ورزشی جهان، همراه ساختن گیمینگ‌ها و ترغیب سلبیریتی‌ها برای بارگذاری پست یا استوری‌های حمایتی از تیم‌ملی برای صعود به مراحل بالاتر اقدامات شاخص داشته است.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ادامه داد: از بدرقه حماسی اعضاء تیم‌ملی فوتبال توسط آحاد مختلف اجتماعی در تهران تا بدرقه شگفت‌انگیر مردم مکزیک در سفر به آمریکا برای نخستین بازی مرحله گروهی همه از یکدلی ایرانی‌ها و شیفتگی ملت‌های مختلف دنیا در دفاع از ایران حکایت دارد. برای حفظ همین داشته‌ها این مجموعه با تولیدات تبیینی خود از ظرفیت گروه‌های بیت‌باکس گرفته تا استفاده از نوای مادحین نام‌آشنای مانند مهدی رسولی تلاش دارد نام ایران قلاب ترندهای بین‌المللی باشد. آمار بازدید در مجموع بیش از ۲۰۰ میلیون نفر بود از محل شبکه‌های انتشار در ۳۲ کشور جهان درگیر شده در قالب رویدادهای سیاسی و ورزشی نشان از اثرگذاری این رویکرد جدید دارد.

وی با انتقاد از رفتار دوگانه میزبانان جام‌جهانی در نحوه تعامل با کاروان‌های ورزشی بیان کرد: جدای از فاصله ۲۵۰ کیلومتری تیخوانا تا محل برگزاری رقابت‌ها در ایالات متحده آمریکا که سبب اثرات فیزیکی روی بازیکنان و کادر فنی است اما تجسس نامتعارف از مهمانان آفریقایی و دیگر فعالیت‌های نژادپرستانه آمریکایی‌ها زیبایی‌های ورزش فوتبال را تحت شعاع خود قرار داده است.

وزیر ورزش و جوانان هم با اشاره به اقدامات خودجوش ایرانیان خارج از کشور در حمایت از تیم‌ملی فوتبال گفت: رویداد جام‌جهانی فرصتی طلایی برای همبستگی بیشتر هموطنان در اهتزاز با صلابت پرچم ایران در سکوهای برتر بین‌المللی است.