محمدحسن حبیبی، ملی‌پوش تنیس‌روی‌میز قم، در رقابت‌های باشگاهی ترکیه موفق به کسب دو عنوان نایب‌قهرمانی و سومی مسابقات شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمدحسن حبیبی، ملی‌پوش تنیس‌روی‌میز قم، در رقابت‌های باشگاهی ترکیه موفق شد دو عنوان نایب قهرمانی و سومی این مسابقات که در شهر یالووا برگزار شد را کسب کند.

در مرحله نهایی لیگ برتر تنیس‌روی‌میز ترکیه (پلی‌آف الیت لیگ) که در شهر یالووا برگزار شد، تیم کاپ‌آف نوشهیر با بهره‌گیری از محمدحسن حبیبی، پس از پیروزی مقابل تیم‌های بشیکتاش و آتاتاچ اسپور و شکست برابر فنرباغچه، عنوان نایب‌قهرمانی را به دست آورد.

همچنین در رقابت‌های جام بزرگسالان ترکیه (ترکیش کاپ)، تیم کاپ‌آف نوشهیر با صعود به جمع چهار تیم برتر، در نهایت مقام سوم این مسابقات را کسب کرد.

حبیبی با این نتایج، بار دیگر توانمندی خود و جایگاه تنیس‌روی‌میز قم را در میادین بین‌المللی به نمایش گذاشت.