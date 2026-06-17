به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، حجت السلام سعید سربازی زادهنماینده ولی فقیه در سپاه امام سجاد هرمزگان گفت: همانگونه که در جنگ رمضان دیدیم راه شهدای اقتدار با پیروزی جبهه حق و مقاومت بر ظلم، کفر و استکبار ادامه دارد.

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شهید سرهنگ پاسدار سعید آذربادگان، از فرماندهان مؤثر پدافند هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در ۲۳ خردادماه ۱۴۰۴ همزمان با حمله تروریستی رژیم صهیونیستی در تهران و در کنار سردار امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه، به فیض شهادت نائل شد.

پیکر مطهر این شهید هفتم تیر باحضور گستره مردم در گلزار شهدای بندرعباس به خاک سپرده شد.