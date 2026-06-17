نشست برنامه ریزی مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت الله سیدعلی حسینی خامنه‌ای در اهواز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نشست برنامه ریزی مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت الله سیدعلی حسینی خامنه‌ای باهدف تشکیل ستاد‌های شهرستانی و کمیته‌های اجرایی جهت فراهم سازی شرایط اعزام و حضور پرشور مردم خوزستان در مراسم تشییع برگزار شد.

رضا نجاتی، معاون اجتماعی - سیاسی استانداری خوزستان در ان نشست گفت: مقرر شده کمیته ثبت نام متقاضیان شرکت در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید تشکیل شود تا براساس تعداد ثبت نام ها ، امکانات فراهم شود.

باتوجه به پیش بینی اتباع عراقی در مراسم وداع و تشییع ، تهمیدات لازم در پایانه های مرزی ، حوزه حمل و نقل و خدمات پشتیبانی صورت گرفت.

پیش بینی می‌شود حدود ۲ میلیون نفر از استان خوزستان خواستار شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید باشند.