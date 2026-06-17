به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، حسن قره‌ئی مدیرعامل این شرکت به سازمان بورس خبر داده که نسبت به افزایش قیمت محصولات مبتنی برمصوبه هیئت مدیره اقدام می‌کند.



در این نامه آمده است: در راستای صرفه و صلاح سهامداران تا زمان اعلام افزایش نرخ نسبت به توقف نماد این شرکت اقدام شود.



پیش‌تر شرکت ایران خودرو بدون مجوز سازمان حمایت از مصرف کنندگان، اقدام به افزایش قیمت‌های خودسرانه کرده بود تا جاییکه دادستانی کل کشور، سایت فروش شرکت را مسدود کرد.



با این حال از برخورد بازدارنده با این شرکت خبری نشد؛ از طرفی اعلام افزایش قیمت در حالیست که طی روز‌های اخیر شاهد کاهش چشمگیر قیمت ارز هستیم.



سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش‌تر گفته بود: خودروسازان از افزایش قیمت غیر منطقی پرهیز کنند و با توجه به تامین فولاد و مواد پتروشیمی، دلیلی بر افزایش قیمت‌های بی رویه وجود ندارد و شرکت‌ها باید ملاحظه مردم رو بکنند.



رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان نیز می‌گوید: هر گونه تغییر قیمت باید با بررسی کمیته خودرویی وزارت صمت و تایید سازمان حمایت از مصرف کنندگان باشد.



به گفته حسین فرهید زاده؛ افزایش قیمت‌های لازم در حد ۳۰ تا ۴۰ درصد در سال جدید به خودروسازان داده شده که شامل افزایش حقوق گمرکی، نرخ دستمزد، افزایش هزینه انرژی یا سایر هزینه‌ها می‌باشد.



