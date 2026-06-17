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پویش اطعام حسینی همزمان با ماه محرم در خراسان جنوبی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی، گفت: این نهاد با ایام عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، پویش «اطعام و احسان حسینی» را با هدف ترویج فرهنگ مواسات و دستگیری از نیازمندان در سراسر استان آغاز کرده است.
زاهدی اصل گفت: در قالب طرح «اطعام حسینی»، ۱۳۵ آشپزخانه در مراکز نیکوکاری استان فعال شدهاند که در ایام محرم با طبخ غذای گرم، آن را میان خانوادههای نیازمند توزیع میکنند تا آنان نیز از برکت سفرههای حسینی بهرهمند شوند.
وی افزود: در کنار این طرح، «احسان حسینی» نیز با محوریت جمعآوری و توزیع بستههای غذایی و اقلام خوراکی در میان خانوارهای محروم اجرا میشود و خیران میتوانند نذورات خود را در این مسیر ماندگار هزینه کنند.
زاهدیاصل با دعوت از مردم نیکاندیش استان برای مشارکت در این پویش خداپسندانه افزود: علاقهمندان میتوانند کمکهای نقدی و غیرنقدی خود را با مراجعه به ادارات کمیته امداد و مراکز نیکوکاری سراسر استان به دست نیازمندان برسانند.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد خراسان جنوبی گفت: همچنین امکان واریز کمکهای مردمی از طریق شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۵۸۸۹۰ فراهم شده است تا خیران بتوانند بهسادگی در این پویش مشارکت کنند.
زاهدیاصل با اشاره به فراهم بودن بسترهای الکترونیکی برای دریافت نذورات مردمی گفت: سامانه «صدقه من» و «سامانه نیکوکاری» از طریق سکوهای مایکت و کافهبازار در دسترس مردم قرار دارد و نیکوکاران میتوانند با نصب این برنامهها، کمکهای خود را به صورت غیرحضوری به دست نیازمندان برسانند.
وی افزود: همچنین درگاه اینترنتی sama.emdad.ir برای مشارکت آنلاین در طرح «اطعام و احسان حسینی» فعال است تا عاشقان اهل بیت (ع) بتوانند در هر نقطهای از کشور در این حرکت خیر سهیم شوند.