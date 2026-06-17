پخش زنده
امروز: -
وزارت راه و شهرسازی در گامی تازه برای ارتقای کیفی خدمات فنی، تدوین نخستین دستورالعمل رسمی برای اعطای پایه «ارشد» به مهندسان دارای پروانه پایه یک را کلید زد.
به گزارش گروه مسکن وشهرسازی خبرگزاری صداوسیما، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی، از آغاز تدوین دستورالعمل جامع ارتقای مهندسان از پایه یک به پایه ارشد خبر داد.
محمدعلی ریاحی با تأکید بر ضرورت بهروزرسانی دانش فنی و توسعه آموزشهای تخصصی در نظام مهندسی کشور، تصریح کرد که برای نخستین بار چارچوبی ملی برای تعیین صلاحیتهای پیشرفته حرفهای در دستور کار قرار گرفته است.
هدف از اجرای این طرح، علاوه بر تقویت مسئولیتپذیری مهندسان، ارتقای کیفیت ساختوسازها و ایمنی ساختمانها بر اساس استانداردهای روز است.
بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، در این دستورالعمل الزامات آموزشی و فنی لازم برای دستیابی به این پایه جدید تبیین میشود.
این آییننامه پس از طی مراحل کارشناسی و جلب نظر سازمان نظام مهندسی ساختمان، بهعنوان مبنای قانونی برای ارزیابی و ارتقای متقاضیان واجد شرایط ابلاغ خواهد شد.
انتظار میرود با نهایی شدن این فرآیند، شاهد جهشی در سطح مهارتهای تخصصی و بهبود کیفیت خدمات مهندسی در پروژههای عمرانی کشور باشیم.
این اقدام در راستای اصلاح نظام صلاحیت حرفهای و تحقق اهداف مقررات ملی ساختمان بهصورت جدی دنبال میشود.