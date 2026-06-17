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معاونت وظیفه عمومی خوزستان در اطلاعیهای نحوه خروج مشمولان خدمت وظیفه عمومی اعم از دانش آموزان، دانشجویان، طلاب حوزههای علمیه و متعهدین خدمت در ایام محرم و صفر و بهویژه اربعین حسینی را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، سرهنگ سیدفرشاد موسویتبار درخصوص نحوه خروج مشمولان خدمت وظیفه عمومی گفت: مشمولان نباید غیبت داشته باشند و با مراجعه به سامانه sakh.epolice.ir درخواست خروج از کشور را ثبت کنند.
وی با اشاره به اینکه دربازه زمانی ۰۳/۲۲/ ۱۴۰۵ تا ۰۵/۲۶ /۱۴۰۵ امکان صدور مجوز خروج از کشور برای عبات عالیات میسر شده است گفت: در ایام محرم و صفر بدون وثیقه مجوز خروج از کشور صادر میشود و دارندگان برگ اعزام به خدمت و بدون غیبت میتوانند مجوز خروج از کشور دریافت به شرطی که تاریخ برگشت آنها تا یک روز قبل از اعزام به خدمت باشد.
سرهنگ موسوی تبار با بیان اینکه فارغ التحصیلان دارای مهلت معرفی حداکثر تا ۷ روز قبل از اتمام مهلت معرفی میتوانند مجوز خروج از کشور اخذ کنند افزود : کسانی که دارای معافیت موقت پزشکی و کفالت هستند امکان استفاده از مجوز خروج از کشور را دارند.
وی گفت: افراد می توانند در بازه زمانی محرم و صفر بدون سپردن وثیقه مجوز خروج از کشور زیارتی دریافت کنند و در ایام غیر از این ماهها میبایست وثیقه مصوب را دریافت کنند.
او تاکید کرد: مشمولان غایب به هیچ وجه برابر ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی مجاز به خروج از کشور نبوده و مجوزی برای آنها صادر نمیشود.