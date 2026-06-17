

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، بنابر اعلام دانشگاه آزاد اسلامی به منظور مساعدت به آن دسته از دانشجویان دکتری که به علت شرایط جنگی امکان حضور در آزمون جامع پیدا نکردند، آزمون جامع دکتری تخصصی دانشگاه آزاد مجددا در بازه زمانی ۲۱ تا ۲۶ شهریور برگزار خواهد شد.

دانشجو می‌بایست در نیم‌سال دوم ۱۴۰۴ درس آزمون جامع را انتخاب و از لحاظ آموزشی منعی برای شرکت در آزمون نداشته باشد.

دانشجویانی که قبلا در آزمون جامع نیم‌سال دوم ۱۴۰۴ شرکت کردند، مجاز به استفاده از فرصت مجدد شرکت در آزمون نیستند.

کسب نمره حداقل آزمون زبان، برای شرکت در آزمون جامع الزامی است.



دانشجویانی که موفق به اخذ این درس در نیم‌سال دوم ۱۴۰۴ نشده‌اند، از ۱۴ تا ۱۸ شهریور امکان ثبت این درس برای آنها فراهم خواهد شد.