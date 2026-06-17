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معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سرمایهگذاری در بخش معدن میتواند زمینهساز قدرت اقتصادی و توسعه گسترده در کشور شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، وجیهالله جعفری در مراسم گرامیداشت روز ملی معدن در همدان با تأکید بر نقش راهبردی بخش معدن در اقتصاد کشور افزود: معدن یکی از حوزههای مهم اقتصادی کشور است که میتواند اقتصاد مقاومتی را تقویت کرده و مانع وابستگی شود.
او تأکید کرد: ایران رتبه پنجم ذخایر مس جهان را در اختیار دارد و با اکتشافات جدید این جایگاه ارتقا خواهد یافت.
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: توسعه بخش معدن میتواند به افزایش قدرت اقتصادی کشور و بهبود شرایط معیشتی مردم منجر شود و وزارت صمت نیز در تلاش است زمینههای مناسب سرمایهگذاری در این بخش را فراهم کند.
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در این مراسم با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: در حال عبور از یک دوره دشوار و ورود به مرحلهای جدید هستیم که بخش اقتصاد بازوی اصلی توسعه در آن به شمار میرود.
محمدرضا بهرامن افزود: بخش معدن نقش ارزشمندی در این مسیر دارد و برای رفع مشکلات و موانع باید از ظرفیتهای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و همچنین شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی بهره گرفت.
استاندار همدان نیز در این مراسم با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر اقتصاد مقاومتی گفت: توسعه اقتصاد مردمی و بهرهگیری از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان ضروری است.
حمید ملانوری شمسی افزود: همدان در حوزههای گردشگری، کشاورزی و معدن از ظرفیتهای متعددی برخوردار است که میتواند به رشد و توسعه اقتصادی استان کمک کند.
او تصریح کرد: در سند توسعه استان توجه ویژهای به بخشهای گردشگری، معدن و بهرهوری شده است و تلاش میکنیم زمینه رونق هرچه بیشتر بخش معدن فراهم شود.
رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان همدان نیز با بیان اینکه بخش معدن ظرفیت بالایی برای توسعه و سرمایهگذاری دارد، گفت: کشور و به تبع آن استان همدان از ظرفیتهای معدنی مطلوبی برخوردار و به همین دلیل توجه ویژهای به این بخش شده است.
محمدعلی محمدی افزود: حمایت از معادن کوچک، توسعه صنایع معدنی و توجه به سنگهای قیمتی و گوهرسنگها از جمله اقدامات انجامشده در این حوزه است.
او همچنین از اختصاص ۳۱۰ میلیارد تومان اعتبار به بخش معدن در سال جاری خبر داد و گفت: بخشی از منابع مورد نیاز نیز از محل صندوق توسعه تأمین شده است.
در پایان این مراسم از تعدادی از فعالان عرصه معدنی استان تجلیل شد.
استان همدان با برخورداری از ۳۳ نوع ماده معدنی شناختهشده یکی از استانهای دارای ظرفیت معدنی کشور به شمار میرود.
تاکنون ۳۱۱ پروانه بهرهبرداری معدنی در استان صادر شده است و این بخش زمینه اشتغال بیش از ۱۵ هزار نفر را فراهم کرده است.