پخش زنده
امروز: -
سخنگوی صنعت آب و فاضلاب با اشاره به شرایط کمآبی کشور تصریح کرد: میانگین مصرف آب هر ایرانی همچنان بالاتر از الگوی مطلوب است و این موضوع ضرورت توجه بیشتر به آموزش، فرهنگسازی و اصلاح رفتارهای مصرفی را دوچندان میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدعلی سیدزاده همزمان با دومین روز از هفته صرفهجویی در مصرف آب با شعار «خانواده هوشمند و فرهنگ مصرف آب» اظهار کرد: خانواده به عنوان بنیادیترین رکن جامعه، مهمترین نقش را در شکلگیری فرهنگ مصرف و رفتارهای مرتبط با مدیریت منابع آب بر عهده دارد.
او افزود: برای دستیابی به الگوی صحیح مصرف، ابتدا باید دانش فردی در حوزه آب ارتقا یابد، سپس این دانش در سطح خانواده و گروههای اجتماعی گسترش پیدا کند تا در نهایت به تغییر رفتار و نهادینه شدن فرهنگ مصرف بهینه منجر شود.
سیدزاده با اشاره به وضعیت مصرف آب در کشور اظهار کرد: بر اساس استانداردها و الگوی تعیینشده، سرانه مصرف آب برای هر نفر در شبانهروز ۱۳۰ لیتر است، اما در حال حاضر این میزان به حدود ۱۹۰ لیتر رسیده که نشاندهنده مصرفی ۶۰ لیتر بیشتر از الگوی متعارف است.
او تأکید کرد: کاهش این فاصله با رعایت راهکارهای ساده صرفهجویی و اصلاح رفتارهای مصرفی در خانوادهها میتواند نقش مهمی در پایداری تأمین آب و عبور از تنشهای آبی بهویژه در فصل گرم سال داشته باشد.
سخنگوی صنعت آب و فاضلاب با اشاره به شرایط کمآبی کشور تصریح کرد: میانگین مصرف آب هر ایرانی همچنان بالاتر از الگوی مطلوب است و این موضوع ضرورت توجه بیشتر به آموزش، فرهنگسازی و اصلاح رفتارهای مصرفی را دوچندان میکند.
سیدزاده استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف را یکی از مؤثرترین راهکارهای مدیریت مصرف آب در منازل دانست و گفت: نصب سردوشهای کاهنده مصرف و سایر تجهیزات استاندارد میتواند حداقل ۳۰ درصد از مصرف آب خانوارها را کاهش دهد.
او ادامه داد: همچنین کاهش مدت زمان استحمام تنها به میزان پنج دقیقه برای هر نفر، حدود ۷۵ لیتر صرفهجویی در مصرف آب به همراه خواهد داشت که در مقیاس ملی رقم بسیار قابل توجهی است.
سیدزاده با اشاره به برخی رفتارهای نادرست مصرفی در منازل خاطرنشان کرد: شستوشوی خودرو در خانه، آبیاری فضای سبز در ساعات گرم روز، استفاده نکردن از ظرفیت کامل ماشین لباسشویی و ظرفشویی، یخزدایی مواد غذایی با آب و باز گذاشتن شیر آب هنگام مسواک زدن از جمله رفتارهایی است که موجب افزایش مصرف آب میشود.
او تأکید کرد: اگر هر خانواده تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد مصرف روزانه خود را در دورههای اوج گرما کاهش دهد، بخش قابل توجهی از تنشهای آبی تابستان مدیریت خواهد شد و امکان تأمین پایدار آب برای همه مشترکان فراهم میشود.
مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و کاهش هدررفت آب در پایان گفت: تحقق اهداف مدیریت مصرف آب نیازمند همکاری مردم، رسانهها، آموزش و پرورش، شهرداریها و تمامی دستگاههای اجرایی است تا فرهنگ مصرف بهینه به یک رفتار پایدار اجتماعی تبدیل شود.