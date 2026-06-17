پخش زنده
امروز: -
نخستین جلسه هم اندیشی سیوسومین نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم با حضور مدیران کمیتهها در سالن اجتماعات علامه طباطبایی مرکز عالی قرآن و عترت برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون قرآنی وزیر و رئیس مرکز عالی قرآن و عترت، با تأکید بر ضرورت تحلیل دقیق عملکرد سی و سومین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در سال ۱۴۰۴، اظهار داشت: «تصویر واقعی وحدت کلمه که امروز در میادین، فضای جامعه و اجتماعات شبانه مردم تبلور یافته و موجب وحدت ارادهها برای انجام کارهای بزرگ شده است؛ نمونه بسیار زیبا و ارزشمندی از یکپارچگی و همبستگی این ملت سرافراز، صبور و مقاوم در برابر ظلم و بیدادگری است. روحیه ای که به حول و قوه الهی در سراسر کشور جریان دارد و جهانیان را به تعجب و حیرت واداشته است.
رئیس مرکز عالی قرآن و عترت افزود: این فضای همدلی در میان مدیران و مجریان برگزاری سی و سومین نمایشگاه قرآن و رویداد ملی نیز جریان داشت.
رئیس سی و سومین نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم در ادامه با اشاره به شرایط تحمیلی ناشی از جنگ رمضان، افزود: «ما برای این دوره از نمایشگاه، برنامههای متنوعی از جمله رونماییهای از آثار فاخر، جلسات هماندیشی، نشستهای علمی و بازدید مقامات و مسئولین بلند مرتبه و مراسم تجلیل از خادمان قرآن را تدارک دیده بودیم که متأسفانه به دلیل شرایط جنگی و ضرورتهای حاکم بر کشور، امکان تداوم فعالیتهای نمایشگاه اسفندماه میسر نشد. با این حال، ما در نمایشگاه ۱۴۰۴ شروع و افتتاحیه موفقی داشتیم و تعامل و همکاری بسیار خوبی نیز با مسئولان محترم مصلای امام خمینی(ره)، مدیران محترم رسانه ملی و خبرگزاری ها بر قرار بود که از همه دستاندرکاران و کسانی که در این مسیر تلاش و مساعدت نمودند، صمیمانه قدردانی میکنم.»
وی با بیان اینکه باید نگاه عمیقتری به مقوله نمایشگاه بین المللی قرآن کریم داشته باشیم، تصریح کرد: «ضروری است نقاط قوت و ضعف دوره اخیر را با هدف ارتقای کیفی و بهبود برنامههای نمایشگاه در سال ۱۴۰۵ به دقت بررسی کنیم.»
معاون قرآنی وزیر در پایان بر لزوم برنامهریزی زودهنگام تأکید کرد و گفت: «تدارک برنامههای نمایشگاه ۱۴۰۵ را باید از همین امروز آغاز کنیم؛ البته مبنای ما در این مسیر، دقت نظر در محتوا و شیوههای جذب، تأکید بر صرفهجویی و پرهیز جدی از هزینههای غیرضرور خواهد بود تا بتوانیم با تکیه بر تجارب ارزشمند گذشته، برنامههای صحیح و هدفمند و مشارکت جمعی، گامهای بلندتر و موثرتری در راستای ترویج فرهنگ قرآن و معارف اهلبیت(علیهمالسلام) برداریم.