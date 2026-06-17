مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از واگذاری اولیه ۳۰ هکتار از زمین های ملی و دولتی به سرمایه‌گذاران بخش کشاورزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، نبی‌الله یزدی گفت : در این مدت، سه قطعه زمین به مساحت مجموع و نیم ۵ هکتار انتقال قطعی شده که هدف از آن تثبیت حقوق بهره‌برداران و ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری بوده است.

یزدی افزود: همچنین ۳۶ مورد تمدید قرارداد اجاره واگذاری زمین انجام و دو مورد فسخ قرارداد به دلیل اجرا نکردن تعهدات و ضوابط قانونی ثبت شد.

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی فارس تأکید کرد : زمین به سرمایه‌گذاران در راستای تحقق شعار سال، تقویت اقتصاد مقاومت، ارتقای امنیت غذایی کشور و حمایت از تولید، ساماندهی بهره‌برداری و تقویت ظرفیت‌های کشاورزی استان واگذار می‌شود.