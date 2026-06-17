به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، کتاب «من تنها نیستم»، نوشته مصطفی رضایی، تازه‌ترین کتاب از شهدای لامرد است که به تازگی در انتشارات حماسه یاران در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.

این اثر که با محوریت زندگی همسر شهید غلامرضا رضایی، از شهدای هشت سال جنگ تحمیلی، نوشته شده تلاش دارد زندگی همسر این شهید بزرگوار را پس از دوران شهادت شهید روایت کند. نویسنده در این اثر کوشیده فراتر از کلیشه‌های مرسوم در برخی از آثار دفاع مقدس، به زندگی زنی بپردازد که دست سرنوشت مسیر دشواری را پیش روی او پس از شهادت همسر قرار دارد. مسئولیت تربیت پنج فرزند شهید در کنار تنگنا‌های اقتصادی، زندگی خانم فاطمه امینی را در مسیری قرار داد که طی کردن آن تنها با صبر و اتکا به خداوند ممکن بود.

نویسنده در این اثر کوشیده روایتی نو از زندگی همسران شهدا ارائه دهد؛ روایتی که تنها خاطرات یک زن نیست و می‌تواند از منظری، کارکردی اجتماعی برای مخاطب امروز داشته باشد. این اثر رضایی، چهارمین اثر برای روایت شهدای شهرستان لامرد است. پیش از این آثار «به وقت بیروت»، «پرواز ۳۳ فرانکفورت - قدس» و «سه مبارز در خط آتش» از این نویسنده و توسط نشر حماسه یاران برای پاسداشت شهدای شهرستان لامرد منتشر شده بود.

مصطفی رضایی نویسنده این کتاب گفت :قهرمان اصلی کتاب «من تنها نیستم» برخلاف سه عنوان قبلی که از شهدای لامرد منتشر شد، یک زن است که تلاش دارد در فقدان همسر شهیدش، رسالت خود را ایفا کند. از دغدغه خود برای نگارش این اثر و چرایی نگارش داستان این همسر شهید بفرمایید.

وی افزود: «من تنها نیستم»، روایت زنی است که با دست خالی توانست کار بزرگی انجام دهد. مشکلات و چالش‌های زندگی خانم فاطمه امینی، همسر شهید غلامرضا رضایی، از زمان شهادت ایشان آغاز می‌شود. فرزند کوچک شهید زمانی متولد می‌شود که تابوت شهید به خانه رسیده و در روز هفتم شهید، اتفاقات خاصی برای دو فرزند دیگر خانم امینی رخ می‌دهد و او را وارد مسیر جدیدی می‌کند؛ در حالی که هنوز این فرصت را نیافته که برای همسرش عزاداری کند. مشکلات زندگی این همسر شهید در حالی رخ می‌دهد که او سن کمی دارد و مشکلات مالی و اقتصادی، ادامه زندگی را برای او سخت می‌کند. او پیش از شهادت همسر در شرایط متفاوتی زندگی می‌کرد، آنقدر وضع مالی این خانواده خوب بود که دست‌گیر دیگران بودند، اما حالا خانم امینی پس از شهادت همسر، در شرایطی قرار می‌گیرد که با داشتن پنج فرزند، به نان شب محتاج می‌شود.

رضایی گفت: این اثر با در نظر داشتن تأکیدات رهبر شهید انقلاب درباره نگارش خاطرات شهدا پس از شهادت نوشته شد. معمولاً در کتاب‌های این‌چنینی، آخرین پلن زندگی یک شهید، شهادت اوست و معمولاً وقایع پس از آن، چندان پرداخته نمی‌شود. از این منظر، کتاب تلاش دارد ضمن پرداختن به موضوع شهادت شهید رضایی، زندگی خانوادگی او پس از شهادت را نیز بکاود.

برای نگارش این کار، خاطرات و منابع مستند جمع‌آوری و در نهایت اثر در فضایی داستانی از زبان همسر شهید روایت شده است.