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پویش «هدیه خوبان» تنها برنامهای برای تولید دستسازه نیست؛ بلکه یک حرکت تربیتی، فرهنگی و اجتماعی است که تلاش میکند کودکان و نوجوانان را از مرحله مخاطب بودن به کنشگری فعال برساند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فروهر معدنی، مدیر کل و رئیس ستاد محرم و اربعین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، درباره هدف از برگزاری پویش «هدیه خوبان» گفت: ستاد محرم و اربعین کانون، در راستای تعمیق معارف عاشورایی و با تأکید بر بهرهگیری از خلاقیتهای هنری، چندین سال متوالی است که پویش دستسازههای حسینی را با عنوان «هدیه خوبان» برگزار میکند. این دستسازهها تنها یک هدیه نیستند، بلکه سفیرانی از فرهنگ غنی و ریشهدار ایران اسلامی برای زائران کوچک طریقالحسین (ع) به شمار میروند؛ پیامی از جانب کودکان و نوجوانانی که توفیق حضور در پیادهروی اربعین را نداشتهاند، اما از این طریق، ارادت و پیام خود را منتقل میکنند.
معدنی افزود: این پویش تلاش میکند تا از طریق فعالیتهای فرهنگی و هنری فرآیندمحور، مفاهیم ارزشمندی همچون محبت اهلبیت (ع)، فرهنگ ایثار، ولایتمداری و هویت دینی را به شیوهای ملموس و ماندگار به نسل جدید منتقل کند. رویکرد اصلی این برنامه، استفاده از هنر بهعنوان زبان مشترک فرهنگها و بستری برای انتقال پیام عاشورا است.
رئیس ستاد محرم و اربعین کانون پرورش فکری، انعکاس مظلومیت شهدای کودک میناب را از محورهای این پویش خواند و بیان کرد: این پویش، امسال برای چهارمین دوره برگزار میشود. در این دوره، با توجه بهشرایط کنونی کشور، ضرورت حفظ و تقویت هویتهای بصری ملی-اسلامی، و با محوریت انعکاس مظلومیت شهدای کودک و نوجوان به ویژه شهدای کودک مدرسه شجره طیبه میناب و رساندن پیام آنان به افکار عمومی جهان اجرا خواهد شد. همچنین در این دوره، بر بهرهگیری از ظرفیت خانوادهها، گروههای جهادی و نقشآفرینی و کنشگری نوجوانان تاکید ویژهای شده است.
او در ادامه گفت: کودکان شهید، در هر نقطهای از جهان، نماد بیگناهی و مظلومیتاند و یاد و نام آنها میتواند احساس همدلی و همدردی مخاطبان را فارغ از ملیت و زبان برانگیزد. در فضای بینالمللی اربعین که میلیونها زائر از کشورهای مختلف حضور دارند، این آثار میتوانند توجه افکار عمومی را به ارزش جان انسانها، عدالتخواهی و مقابله با ظلم جلب کنند و در عین حال نشان دهند که فرهنگ عاشورا همچنان الهامبخش دفاع از کرامت انسانی در روزگار ماست.
معدنی، درباره نحوه استفاده از دستسازههای کودکان در پیادهروی اربعین گفت: دستسازههای تولیدشده پس از جمعآوری و ساماندهی، در مسیر پیادهروی اربعین و میان زائران کودک و نوجوان، به دو صورت توزیع میشوند: نخست، از طریق موکبهای کانون پروررش فکری در مرزهای مشترک با عراق (شامل: ایلام، کرمانشاه، کردستان، خوزستان، آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان) که این آثار پس از گردآوری به این موکبها ارسال شده و به زائران کودک و نوجوان اهدا میشود.
رئیس ستاد محرم و اربعین کانون پرورش فکری، افزود: در حالت دوم، گروهی از همکاران ما همچون مربیان، به صورت داوطلبانه در پیادهروی اربعین حضور دارند و ضمن اجرای فعالیتهای فرهنگی و هنری مانند قصهگویی، بازی، اوریگامی و... بخشی از این دستسازهها را به کودکان و نوجوانان زائر هدیه میدهند. این آثار در حقیقت هدیههایی فرهنگی و هنری هستند که پیام محبت، دوستی، صلح و فرهنگ عاشورا را منتقل میکنند. نمایش این آثار در فضای بینالمللی اربعین، فرصتی ارزشمند برای معرفی توانمندیها، خلاقیتها و نگاه هنرمندانه کودکان و نوجوانان ایرانی است.
او، درباره مهلت و شیوه ارسال آثار به پویش «هدیه خوبان» گفت: مطابق شیوهنامه ابلاغی، تولید آثار، در مراکز فرهنگی_هنری کانون پرورش فکری سراسر کشور و پایگاههای کانون در میادین شبانه انجام میشود و هر مرکز موظف است آثار تولیدی را پس از جمعآوری به دفتر استان تحویل دهد. مهلت نهایی تحویل آثار به دفاتر استانی، پایان تیرماه ۱۴۰۵ تعیین شده است. علاقهمندان میتوانند با مراجعه به نزدیکترین مرکز کانون پرورش فکری محل سکونت، آثار خود را در فرآیند پویش قرار دهند.
معدنی، در پایان افزود: «هدیه خوبان» تنها برنامهای برای تولید دستسازه نیست؛ بلکه یک حرکت تربیتی، فرهنگی و اجتماعی است که تلاش میکند کودکان و نوجوانان را از مرحله مخاطب بودن به کنشگری فعال برساند. در این پویش، نوجوانان نهتنها با مفاهیم عاشورایی آشنا میشوند، بلکه مهارتهایی همچون کار گروهی، مسئولیتپذیری اجتماعی، خلاقیت هنری، مشارکت داوطلبانه و روایتگری فرهنگی را نیز تجربه میکنند. حضور خانوادهها، مربیان، کانونیاران و گروههای مردمی در کنار کودکان و نوجوانان، میتواند این حرکت را به یک جریان فرهنگی گسترده تبدیل کند که ثمره آن، تقویت سرمایه فرهنگی و هویتی نسل آینده است.