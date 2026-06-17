به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مراسم تجهیز و ارسال لوازم ورزشی به ۲۸ خانه ورزش روستایی ظهر امروز با حضور امیر زارعی سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان، رضا خجسته معاون مدیرکل ورزش وجوانان، جمعی از مسئولان اداره کل ورزش، محمدرضا خوش‌باطن رئیس هیات ورزش روستایی، سروش پورآزاد رئیس گروه توسعه ورزش روستایی استان برگزار شد.

لوازم های ورزشی از جمله میز تنیس روی میز، فوتبال دستی، تاتامی، البسه ورزشی، توپ و سایر تجهیزات ورزشی به ۲۸ خانه ورزش روستایی استان خراسان رضوی ارسال شد.

در این مراسم، تجهیزات ورزشی متنوع برای توسعه ورزش همگانی و گسترش نشاط اجتماعی در روستا‌های استان آماده و به شهرستان‌های هدف ارسال شد.

هدف از اجرای این طرح، تقویت زیرساخت‌های ورزشی در مناطق کمتر برخوردار، افزایش مشارکت روستائیان در فعالیت‌های ورزشی و ارتقای سلامت عمومی است.