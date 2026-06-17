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وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران از برنامهریزی برای افزایش حضور دانشگاههای ایران در شبکه علمی شانگهای خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، دکتر سیمایی صراف در حاشیه دهمین اجلاس وزیران آموزش و علوم سازمان همکاری شانگهای در مینسک، در مصاحبه با خبرنگاران و شبکههای تلوزیونی بلاروس با اشاره به پیشینه کهن علمی ایران از دانشگاه تمدنی جندیشاپور که ۱۷ قرن پیش پایهگذاری شد تا نظام آموزش عالی پیشروی امروز، به ارائه وضعیت و جایگاه کنونی علم و فناوری در جمهوری اسلامی ایران پرداخت. ایشان از برنامهریزی برای افزایش حضور دانشگاههای ایران در شبکه علمی شانگهای خبر داد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در ادامه با تأکید بر گسترش شگرف نظام آموزش عالی پس از انقلاب اسلامی، از حضور پر تعداد خانمها در دانشگاهها به عنوان دانشجو، استاد و مدیر دانشگاهی نام برد و افزود: در آزمون سراسری سال کنونی که بیش از یک میلیون شرکت کننده دارد بیش از ۵۰ درصد داوطلبان آن خانم هستند که نشاندهنده عزم جدی جمهوری اسلامی ایران برای توانمندسازی همه اقشار جامعه در عرصه علم و دانش است.
سیمایی صراف در پاسخ به پرسشی درباره جایگاه و اهمیت سازمان همکاری شانگهای، این سازمان را دارای ظرفیتی کمنظیر برای تبدیل شدن به بزرگترین و مهمترین سازمان منطقهای در عرصه بینالملل دانست و با تأکید بر اینکه هرچند تعداد اعضای این سازمان محدود است، اما جمعیتی بالغ بر نیمی از مردم جهان را دربرمیگیرد، بر ضرورت برنامهریزی هدفمند و ایجاد ارتباطی مؤثر و راهبردی میان اعضا برای ارتقای سطح بینالمللی این سازمان تأکید کرد.