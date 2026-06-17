مجموعه مستند‌های «ترمه»، با بررسی آثار هفت گانه هنر مرتبط با فضای عاشورا و «از برکلی تا دهلاویه»، با نگاهی به زندگی شهید چمران، از شبکه مستند و رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

«ترمه» و «از برکلی تا دهلاویه»، از رادیو و تلویزیون

«ترمه» و «از برکلی تا دهلاویه»، از رادیو و تلویزیون

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجموعه مستند «ترمه»، به روایت سلمان فرخنده در ۱۱ قسمت با بررسی آثار هفت گانه هنر مرتبط با فضای عاشورا و محرم، هر شب ساعت ۲۲:۳۰ از شبکه مستند پخش و روز بعد ساعت ۱۵:۳۰، بازپخش می‌شود.

«ترمه»، یک مجموعه مستند پرتره با مضمون هنر عاشورایی است که در ۱۱ قسمت ۲۵ دقیقه‌ای پخش می شود.

تئاتر «خورشید کاروان»، فیلم سینمایی «روز واقعه»، مجموعه «سفر سبز»، تابلو «عصر عاشورا»، سریال «عشق کوفی»، موسیقی «قاب آه»، قسمت‌هایی از مجموعه تلویزیونی «مختارنامه» و نمایش «مسافران کوفه»، از جمله آثاری هستند که «ترمه» به روایت چگونگی شگل گیری آنها خواهد پرداخت.

در قسمت اول این مجموعه مستند با حضور سوگل طهماسبی، نادر سلیمانی و حسن آخوندپور، سریال «عشق کوفی» مرور می‌شود.

مجموعه مستند «ترمه» را هادی خدادی تهیه کرده است و روایت و کارگردانی آن را سلمان فرخنده بر عهده دارد.

هم‌زمان با فرا رسیدن سالروز شهادت مصطفی چمران، مستند «از برکلی تا دهلاویه»، از شبکه رادیویی فرهنگ پخش می‌شود.

رادیو فرهنگ با تولید و پخش مستند «از برکلی تا دهلاویه»، ابعاد گوناگون زندگی این دانشمند و مبارز انقلابی را در قالب چهار برنامه رادیویی با صدای زنده یاد بهروز رضوی روایت می‌کند.

این مستند، مسیر تحول شخصیتی شهید چمران را از دوران تحصیل در آمریکا تا حضور در جبهه‌های دفاع مقدس بررسی می‌کند.

مستند «از برکلی تا دهلاویه»، زندگی‌نامه و خاطرات شهید چمران را از دوران حضور در نیوجرسی تا حال‌وهوای دهلاویه و پاوه در دوران دفاع مقدس مرور می‌کند.

در این مستند گفت‌و‌گوی زنده یاد بهروز رضوی با خانواده و دوستان و همرزمان شهید چمران شنیده می‌شود که به زندگی این شهید بزرگوار و خاطرات وی از نیوجرسی تا حال‌وهوای دهلاویه و پاوه در دوران دفاع مقدس اختصاص دارد.

مصطفی چمران، دانشمند فیزیک پلاسما و فارغ‌التحصیل دانشگاه برکلی کالیفرنیا، شخصیتی چندبعدی داشت که پس از هجرت به لبنان در سال ۱۳۴۹ و تأسیس گروه «امل»، مسیر مبارزه با صهیونیسم را برگزید. وی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در مسئولیت‌های خطیری همچون وزارت دفاع و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، نقش‌آفرینی کرد و با آغاز جنگ تحمیلی، در کنار مقام معظم رهبری به تشکیل ستاد جنگ‌های نامنظم همت گماشت. شهید چمران سرانجام در ۳۱ خرداد ۱۳۶۰، در مسیر دهلاویه-سوسنگرد به شهادت رسید.

در مستند «از برکلی تا دهلاویه»، چهره‌های شاخصی همچون مهدی چمران (برادر شهید)، محمدمهدی امیرکمالی (فعال سیاسی و همرزم شهید) و محمد نخستین (از همرزمان و راویان خاطرات شهید)، با بازخوانی خاطرات خود، به کنکاش در ابعاد شخصیتی، سبک زندگی، نگاه فرهنگی و تأثیرگذاری شهید چمران بر معادلات سیاسی منطقه می‌پردازند.

مستند «از برکلی تا دهلاویه» به تهیه‌کنندگی سیدمحمد حسینی‌باغسنگانی و اجرای زنده یاد بهروز رضوی، در ۴ قسمت ۳۰ دقیقه‌ای، از پنج‌شنبه ۲۸ خرداد، هر روز ساعت ۱۸:۰۰، از موج اف.‌ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز تقدیم شنوندگان رادیو فرهنگ می‌شود.