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کتاب «شرح احادیث امام حسین (ع) و فضائل قمر بنیهاشم (ع)» اثر حجتالاسلام حسینی نیشابوری، با رویکردی موضوعی و کاربردی برای خطبا، اساتید و پژوهشگران تدوین شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این اثر با دستهبندی دقیق موضوعات اخلاقی، آداب اجتماعی، احسان، رذایل اخلاقی و شرح فضائل حضرت ابوالفضل(ع)، به عنوان دستیار محتوایی برای اهل منبر عمل میکند.
این اثر که با رویکردی موضوعی تدوین شده است، تلاش دارد تا فراتر از یک مجموعه حدیث ساده، به عنوان یک دستیار محتوایی برای «اهل منبر» و «گویندگان مذهبی» عمل کند. مؤلف در این کتاب با استناد به منابع روایی، به تبیین موضوعات کاربردی اخلاقی و سیره معصومین (ع) پرداخته است.
نگاهی به عناوین و سرفصلهای کتاب
یکی از ویژگیهای این اثر، دستهبندی دقیق موضوعات است میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
* اخلاق و آداب فردی و اجتماعی
تبیین جایگاه «زبان» در کلام اهلبیت(ع)، فواید مراقبت از زبان، دوری از معاشرت با افراد بدزبان و راه مقابله با شیطان.
* فرهنگ احسان و نیکوکاری
بررسی آثار و ثواب احسان در آیات و روایات، و دستهبندی انواع احسان به (مالی، آبرویی، فعلی، فکری و فرهنگی).
* برکات احسان در زندگی
تبیین آثاری همچون زیاد شدن مال، دفع گرفتاریها، اصلاح دیگران و سعادت بازماندگان.
* رذایل اخلاقی
بررسی ریشهها و پیامدهای حسد و دروغ در زندگی انسان.
* بخش ویژه فضائل
شرح تفصیلی و مستند «فضائل قمر بنی هاشم(ع)» در بخشهای مجزا و بررسی عاقبت دشمنان و قاتلان شهدای کربلا.
*منبعی برای روشنگری راه زندگی
حجتالاسلام والمسلمین حسینی نیشابوری در مقدمه این کتاب، هدف از نگارش را روشنگری راه زندگی با بهرهگیری از نور امام حسین(ع) بیان کرده است. ساختار کتاب بهگونهای طراحی شده که اساتید و معلمان میتوانند برای تدریس مفاهیم اخلاقی و مبلغان برای فیشبرداری سریع جهت سخنرانیهای مذهبی، بهراحتی از آن بهرهمند شوند.
علاقه مندان برای تهیه این کتاب خواندنی به درگاه موسسه نشر حوزه های علمیه https://nashrehowzeh.ir/p/d/1620 یا به نشانی قم خیابان معلم، جنب بیت امام خمینی(ره)، موسسه انتشارات حوزه های علمیه مراجعه کنند. شماره تماس ۰۹۳۸۷۹۲۴۲۲۹ پاسخ گوی کتاب دوستان است.