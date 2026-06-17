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فصلنامه اخلاق و جامعه به همت مرکز تحقیقات رایانهای حوزه علمیه اصفهان منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم گفت: این فصلنامه، با هدف توسعه و گسترش مطالعات اخلاق میانرشتهای و بررسی مسائل اخلاقی در حوزههای اجتماعی، فرهنگی، مدیریتی، رسانه، سلامت، اقتصاد و فناوری با تعدادی محدود نسخه چاپی و در مجموع مقالههای این فصلنامه در وبگاه jes.hozeh.org منتشر شده است.
مجید جعفریان افزود:محورهای اصلی اولین نسخه فصلنامه اخلاق و جامعه شامل ۶ مقاله اخلاق و مسائل اجتماعی جامعه ایران، اخلاق دینی، فرهنگ دینی و نسبت دین و اخلاق در جامعه، چالشهای نوپدید فرهنگی و اجتماعی، اخلاق حکمرانی و سیاستگذاری اجتماعی، اخلاق در آموزش، سلامت، خانواده، رسانه، اقتصاد و محیطزیست، ارزیابی اخلاقی فناوریها و پدیدههای نوظهور همچنین مطالعات تطبیقی اخلاق اجتماعی است.
سردبیر فصلنامه اخلاق و جامعه اضافه کرد: مطالعات تدوین و تهیه این فصلنامه یک سال زمان برده که زمینهساز نظریهپردازی بومی در حوزه اخلاق اجتماعی است.