به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم گفت: این فصلنامه، با هدف توسعه و گسترش مطالعات اخلاق میان‌رشته‌ای و بررسی مسائل اخلاقی در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، مدیریتی، رسانه، سلامت، اقتصاد و فناوری با تعدادی محدود نسخه چاپی و در مجموع مقاله‌های این فصلنامه در وبگاه jes.hozeh.org منتشر شده است.

مجید جعفریان افزود:محور‌های اصلی اولین نسخه فصلنامه اخلاق و جامعه شامل ۶ مقاله اخلاق و مسائل اجتماعی جامعه ایران، اخلاق دینی، فرهنگ دینی و نسبت دین و اخلاق در جامعه، چالش‌های نوپدید فرهنگی و اجتماعی، اخلاق حکمرانی و سیاست‌گذاری اجتماعی، اخلاق در آموزش، سلامت، خانواده، رسانه، اقتصاد و محیط‌زیست، ارزیابی اخلاقی فناوری‌ها و پدیده‌های نوظهور همچنین مطالعات تطبیقی اخلاق اجتماعی است.

سردبیر فصلنامه اخلاق و جامعه اضافه کرد: مطالعات تدوین و تهیه این فصلنامه یک سال زمان برده که زمینه‌ساز نظریه‌پردازی بومی در حوزه اخلاق اجتماعی است.