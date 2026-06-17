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هیئت عزادارن حسینی کوی محمدی (پنبه کاران) یزد، مبلغ ۸۰ میلیون تومان را برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد اهدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرپرست هیئت عزاداری کوی محمدی (پنبهکاران) یزد با حضور در ستاد دیه استان، مبلغ ۸۰ میلیون تومان را به نمایندگی از عزاداران این هیئت برای مشارکت در آزادی زندانیان جرائم غیرعمد اهدا کرد تا این هیئت برای چهارمین سال متوالی در پویش «نذر حسینی» با شعار «هر هیئت، آزادی یک زندانی» مشارکت داشته باشد.
محمدجواد فارغی یزدی در خصوص این اقدام خیرخواهانه گفت: این مبلغ با همت و مشارکت یکی از خیرین و از عزاداران این هیئت تأمین و برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد اهدا شده است و خوشحالیم که هیئت عزاداران کوی محمدی امسال نیز همانند سالهای گذشته توانسته در این امر خداپسندانه سهیم باشد، چرا که بر این باوریم آزادی یک زندانی میتواند امید را به یک خانواده بازگرداند.
وی ادامه داد: مردم دارالعباده یزد که به واسطه آیینهای باشکوه سوگواری سیدالشهدا (ع) به «حسینیه ایران» شهرت دارند، همواره در کنار برگزاری عزاداریهای پرشور و شعور حسینی، در امور خیر و دستگیری از نیازمندان نیز پیشگام بودهاند و امید است عزاداران حسینی در این ایام معنوی با مشارکت در کارهای خیر از جمله کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، جلوهای دیگر از این فرهنگ ارزشمند را به نمایش بگذارند.