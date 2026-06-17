نماینده مجلس پاکستان گفت: مردم ایران با استقامت خود تاریخ ساز شدند و با صبر، شجاعت و استقامت خود توانستند نقش مهمی در شکل دهی به تحولات منطقه‌ای ایفا کنند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، یک نماینده مجلس پاکستان با تمجید از ایستادگی و پایداری مردم ایران در دوران بحران و تنش‌های اخیر، تاکید کرد: ملت ایران با صبر، شجاعت و استقامت خود توانستند نقش مهمی در شکل دهی به تحولات منطقه‌ای ایفا کنند و به نمادی از مقاومت و پایداری تبدیل شوند.

«سحر کامران» نماینده مجلس پاکستان طی سخنانی بر نقش مردم ایران در عبور از شرایط دشوار و حفظ انسجام داخلی تاکید کرد و گفت: استقامت باعث شد ایران در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخی خود، مسیر متفاوتی را تجربه کند.

این نماینده پاکستانی همچنین با اشاره به تحولات اخیر منطقه گفت: ملت ایران در برابر فشار‌ها و چالش‌های متعدد، نه تنها دچار فروپاشی یا عقب نشینی نشد، بلکه با حفظ وحدت و آرامش، جایگاه خود را به عنوان یک بازیگر مهم منطقه‌ای تثبیت کرد.

به گفته وی، چنین سطحی از پایداری اجتماعی و سیاسی، در تاریخ ملت‌ها به ندرت دیده می‌شود و همین موضوع باعث شده است که تجربه ایران در این دوره به عنوان یک نمونه قابل توجه در ادبیات سیاسی منطقه مورد توجه قرار گیرد.